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Администрация Зеленского анонсировала обмен пленными с Россией в течение месяца

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Украина и Россия договорились об обмене пленными в течение месяца, сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Заместитель главы администрации Зеленского Вадим Пристайко уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата», прошедшей в Париже 12 июля. 

«Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся на количестве людей – наша задача сейчас обменять, вернуть своих людей домой и разблокировать процесс «всех на всех», – пояснил Пристайко. Он добавил, что конкретных имен заключенных на таких встречах не обсуждают.

«Новая газета» отмечает, что от России на встрече присутствовал помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Пристайко отметил, что в конце августа пройдет встреча советников глав «нормандской четверки», где стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых встрече 12 июля.

Накануне, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сейчас на Украине удерживаются 50 россиян. По ее словам, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. В свой список Россия включила около 40 человек, Украина — 120. Отдельно Зеленский ранее говорил об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе и содержащихся в московских СИЗО. Он уточнял, что готов вести переговоры об их освобождении в любом формате. Зеленский подчеркивал, что Украина готова вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».

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Фонд Абрамовича профинансируют три режиссерских дебюта

Ведомости
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Фонд развития современного кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича профинансирует создание трех режиссерских дебютов — «Китобой», «Молоко птицы» и «Тенерифе», сообщили в пресс-службе фонда.

Фильм «Китобой» по собственному сценарию снимает выпускник ВГИКа Филипп Юрьев. Он рассказывает о 15-летнем чукотском охотнике, который влюбляется в американку из вебкам-чата и отправляется к ней через Берингов пролив. Продюсерами фильма стали Алексей Учитель и Кира Саксаганская.

«Молоко птицы» — история 16-летнего жителя Приднестровья, который решает сбежать из родной деревни в Европу. Режиссером и сценаристом стал выпускник киношколы «Свободное кино» Евгений Марьян. Роль матери главного героя сыграла Елена Лядова.

Картина «Тенерифе» (рабочее название — «Общага») основана на романе Алексея Иванова «Общага-на-Крови». Его снимает Роман Васьянов, работавший в качестве оператора над фильмами «Стиляги», «Ярость» и «Отряд самоубийц».

Все три отобранных фильма касаются общечеловеческих проблем и смыслов, они рассказывают о жизни и проблемах молодых людей, рассказал председатель экспертного совета «Кинопрайма» сценарист и режиссер Павел Чухрай, слова которого приводит пресс-служба. Он подчеркнул, что у них не было договоренности поддерживать исключительно дебюты, но именно эти три проекта вызвали самый большой интерес.

О запуске фонда «Кинопрайм» стало известно прошлой осенью. Абрамович – его единственный учредитель. Исполнительным директором стал Антон Малышев, до осени 2018 г. занимавший аналогичную должность в Фонде кино.

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Политика
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Госдума одобрила в первом чтении законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Ведомости
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о праве аэропортов организовывать помещения для курения в трансферных зонах. Соответствующее решение было принято в ходе заседания, которое транслировалось на сайте думы.

Законопроект предлагает разрешить курение табака в специально выделенных изолированных помещениях, которые должны быть оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения предполетного досмотра, а также в зонах, которые предназначены для пассажиров, следующих транзитом.

Помещения для курения на вокзалах и в аэропортах были закрыты летом 2013 г. после вступления в силу «антитабачного» закона. Действует запрет на курение ближе 15 м от входов в здание аэропорта или вокзала.

Законопроект о возвращении зон для курения в аэропорты внес в Госдуму депутат Сергей Боярский еще в ноябре 2017 г. Документ долгое время не мог получить одобрения правительства. В частности, против этой инициативы выступала вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Однако инициативу поддерживали представители аэропортов «Внуково» и «Шереметьево». Также осенью 2018 г. за возвращение помещений для курения высказывалось министерство транспорта России: ведомство отмечало, что отсутствие курилок ставит российские аэропорты в невыгодное конкурентное положение – в большинстве зарубежных аэропортов такие комнаты есть.

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Финансы
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Греф опроверг сообщения о прекращении партнерства Сбербанка и «Яндекса»

Ведомости
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Председатель правления Сбербанка Герман Греф опроверг информацию о разрыве партнерства между банком и «Яндексом». По его словам, для этого «нет никаких оснований», сообщает «РИА Новости».

«У нас очень добрые, партнерские отношения, мы партнеры по целому ряду проектов, очень крупных проектов. Какой смысл в разрыве отношений?» – отметил Греф. Он добавил, что у банка с «Яндексом» «исключительно добрые, уважительные отношения». Он выразил надежду, что стороны будут сотрудничать всегда.

Ранее The Bell со ссылкой на источники сообщил, что Сбербанк недоволен результатами работы в совместных проектах с «Яндекс.Маркетом». По данным издания, стороны обсуждают варианты «развода». В «Яндекс.Маркете» банку принадлежит 45% в капитале – он выкупил их за 30 млрд руб. весной 2018 г. О разногласиях партнеров слышали и собеседники «Коммерсанта».

Одни источники изданий связали недовольство Сбербанка с тем, что дела в СП идут не так, как он ожидал. По словам других собеседников, конфликт может быть связан с недавними перестановками топ-менеджеров СП, а также с отсутствием сильного лидера в проекте. Еще один источник говорил, что банк не доволен тем, что маркетплейс «Беру» не выполнил поставленные на первый год KPI. Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис, комментируя публикации, заявил, что информация о недовольстве работой СП «является абсолютным вымыслом». «Яндекс» не стал комментировать «чужие слухи», подчеркнув, что находится в постоянном диалоге с партнерами.

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Политика
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Депутаты предложили разрешить россиянам под санкциями переносить судебные споры в Россию

Ведомости
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В Госдуму внесен законопроект, предоставляющий российским юридическим и физическим лицам, находящимся под санкциями США и других иностранных государств, возможность отстаивать свои права в российских судах. Соответствующий документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступают Виктор Пинский («Единая Россия»), Андрей Луговой (ЛДПР), Михаил Емельянов («Справедливая Россия»), Дмитрий Вяткин («Единая Россия») и Михаил Старшинов («Единая Россия»).

В пояснительной записке отмечается, что находящиеся под санкциями россияне не могут лично защищать свои права в иностранных судах в странах, в которые им запрещен въезд. В случае принятия документа у них появится право переносить судебные разбирательства в Россию по месту жительства либо по месту нахождения своего имущества в России.

Согласно документу, находящимся под санкциями лицам дается право в одностороннем порядке изменить действующие соглашения с контрагентами таким образом, чтобы рассмотрение споров с участием граждан России и российских юрлиц было отнесено к компетенции российских судов, а не иностранных. Если контрагенты откажутся вносить в соглашения такие изменения, у находящихся под санкциями граждан и юрлиц возникнет право требовать уплаты неустойки, равной размеру исковых требований, предъявленных им в судах других стран.

Также законопроект предоставляет право гражданам под санкциями обратиться в российский суд с иском о прекращении судебного разбирательства в иностранных судах. Если решение российского суда на этот счет не будет исполнено в разумный срок, то предусматривается возможность наложения судебного штрафа. В пакете внесенных документов не указывается, как подобные действия российских судов будут соотноситься с международным правом и законодательством других стран.

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Бизнес
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Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей

Ведомости
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Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает «Интерфакс».

Эта оценка основана на данных о выращиваемых в России сельхозкультурах, которые опыляют пчелы, пояснил Маннапов. По его словам, на сегодняшний день погибло 60% пчел. Председатель правления Союза пчеловодов Алтайского края Сергей Тастан заявил, что сейчас опыление сельхозкультур на 90% зависит от пчел.

Глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев попросил Генпрокуратуру провести проверку по факту гибели пчел и использования контрафактной продукции и поддельных химикатов.

Случаи массовой гибели пчел были зафиксированы в Татарстане, Мордовии, а также в Брянской, Воронежской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской и других областях. Россельхознадзор считает, что это связано с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей. Ведомство напомнило, что в 2011 г. у него забрали и никому не передали полномочия по надзору в этой области. Минэкономразвития назвало выводы Россельхознадзора о массовой гибели пчел однобокими и преждевременными. Минсельхоз отметил, что это наносит значительный материальный ущерб пчеловодству, но не назвал какие-либо цифры.

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Политика
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ЦИК обвинил кандидатов в слабости из-за призывов выйти на митинги

Ведомости
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Встреча в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) с кандидатами в Мосгордуму закончилась безрезультатно. Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что не удовлетворен ее результатами: кандидаты хотели говорить с председателем ЦИК Эллой Памфиловой и рассчитывали, что она даст оценку происходящему еще до того, как окружные комиссии вечером начнут принимать решения об отказе в регистрации независимых кандидатов. «Но нас отправили по бюрократическому пути, а по моему опыту это путь всегда самый безрезультатный», – подытожил Митрохин. Формально в ЦИК подтвердили, что ошибки операторов при вводе подписей в электронные системы для проверки не являются основанием для их отбраковки. Но так как ЦИК отказал в просьбе направить своих представителей в комиссии, эта позиция, скорее всего, не будет услышана на местах, рассуждает Митрохин.

В свою очередь зампред ЦИК Николай Булаев сообщил, что в комиссии пока не расценивают ситуацию как кризисную, а попытка решить проблему через улицу говорит о слабости позиции кандидатов. «Но время для обращения в ЦИК еще не наступило», – успокаивал Булаев: сюда можно будет обжаловать решение Мосгоризбиркома, если он подтвердит отказы окружных комиссий в регистрации.

Что касается многочисленных жалоб вполне реальных москвичей на признание их несуществующими, то в ЦИК пока не видели ни одного подтвержденного случая, когда подпись такого избирателя была признана недействительной, заявил Булаев. В том числе с подписью профессора ВШЭ Елены Лукьяновой все оказалось в порядке, знает он. Все подобные истории «вбрасываются» для того, чтобы вывести людей на улицы, утверждает Булаев.

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального. От Новопушкинского сквера, где началась акция, люди двинулись к мэрии Москвы, затем к Мосгоризбиркому, где кандидаты заявили, что устроят бессрочный протест. По данным МВД, в акции участвовало около 1000 человек. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября 2019 г. «ОВД-инфо» сообщило о задержании 39 человек.

Недвижимость
Новости

«Мостотрест» Ротенберга построит участок Северо-Восточной хорды

Ведомости
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Компания «Мостотрест», принадлежащая Аркадию Ротенбергу, построит участок Северо-Восточной хорды (СВХ) от Ярославского до Дмитровского шоссе, сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

«Мостотрест» был единственным участником конкурса на выполнение подрядных работ по строительству участка СВХ. Компания предложила выполнить работы за 52 млрд руб. Строительство должно занять не более трех лет.

Проект предусматривает строительство дорог общей протяженностью почти 18 км. Кроме того, будет реконструирован подземный пешеходный переход около ст. м. «Ботанический сад» и построен новый пешеходный в районе Сигнального проезда.

Северо-Восточная хорда – один из самых масштабных дорожных проектов Москвы. Трасса протяженностью около 35 км пройдет от платной дороги Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с Косинским шоссе.

Политика
Новости

ЕСПЧ получил около 100 жалоб россиянок на домашнее насилие

Ведомости
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил от россиянок около 100 жалоб на домашнее насилие, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на избранного от России судью ЕСПЧ Дмитрия Дедова.

При этом Минюст заявлял, что за восемь лет (с 2010 по 2018 гг.) в ЕСПЧ поступило лишь шесть подобных жалоб. Так в министерстве ответили на вопрос, сколько обращений от граждан России рассматривает ЕСПЧ помимо дела россиянки Виктории Володиной, обратившейся с иском в июне 2017 г.

Обращение 34-летней Володиной стало первой жалобой из России о домашнем насилии, которую удовлетворил ЕСПЧ. В июле этого года суд присудил ей 20 000 евро. Володина жаловалась на то, что полиция и суды не защитили ее от повторяющихся случаев домашнего насилия. В частности, речь шла о побоях, похищении, преследовании и угрозах. В прошлом году россиянка сменила имя и уехала из страны.

ЕСПЧ также обратил внимание на то, что в России нет законодательства, сдерживающего домашнее насилие, а пострадавшие не получают помощи. В своем решении суд подчеркнул, что российские власти не «признают серьезность и масштабность проблемы домашнего насилия и дискриминационный эффект, которое оно оказывает на женщин».

Политика
Новости

Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова

Ведомости
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Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.

Решение об их увольнении было принято по итогам служебной проверки. Ранее МВД нашло нарушения в работе задержавших Голунова полицейских.

Голунова задержали в начале июня, ему предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотиков. Он вину не признал и заявил, что его преследуют из-за профессиональной деятельности. Журналист рассказал, что полицейские в гражданской одежде его избили и отвезли в отделение УВД по ЗАО Москвы. Ему не давали связаться с адвокатом или близкими.

В поддержку Голунова высказались представители СМИ, общественные деятели, политики, бизнесмены, музыканты, посчитавшие дело против него сфабрикованным. Через несколько дней с него сняли обвинение из-за недоказанности его участия в совершении преступления. В связи с делом Голунова уже были уволены два генерала МВД – начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков и начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве Юрий Девяткин.

Как общественное мнение влияло на громкие уголовные дела

Авто
Новости

CNBC: Tesla пренебрегает частью тестов ради скорости сборки Model 3

Ведомости
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На заводе Tesla в Калифорнии не проводят некоторые тесты электромобилей, чтобы увеличить скорость сборки Model 3, сообщает CNBC со ссылкой на действующих и бывших сотрудников компании.

По словам собеседника телеканала, на заводе пренебрегают испытаниями для обнаружения утечек воды. Рабочие могут запросить такую проверку, если выявят проблему, но из-за нехватки времени или опыта не делают этого. Кроме того, четыре источника, которые работали на конвейере, рассказали CNBC, что по требованию руководства они используют изоленту для ремонта трещин на пластиковых деталях.

Сотрудники также пожаловались на тяжелые условия работы на заводе: в дневное время там очень жарко, а ночью холодно. В ноябре 2018 г. им пришлось работать, несмотря на распространение дыма от лесных пожаров в Калифорнии.

Представитель Tesla назвал эту информацию анекдотами сотрудников, которые не отражают условия производства электромобилей. Он подчеркнул, что все машины тщательно проверяются.

Tesla во II квартале выпустила рекордное количество электромобилей – более 95 000. Это на 51,1% больше, чем в предыдущем квартале. Предыдущий рекорд был установлен в IV квартале 2018 г. – 90 700 электромобилей.

Технологии
Новости

Роскомнадзор потребовал от Instagram удалить оскорбляющее флаг России фото

Ведомости
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Роскомнадзор по просьбе Генпрокуратуры обратился в соцсеть Instagram с требованием удалить картинку, оскорбляющую российские государственные символы. «Картинка содержит изображение непристойных действий с государственным флагом Российской Федерации», – сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство направило в адрес социальной сети уведомление о внесении страницы Instagram в единый реестр запрещенной информации.

Накануне, 15 июля, Роскомнадзор направил аналогичное требование в Facebook. Тогда поводом стала найденная Генпрокуратурой в соцсети картинка со свастикой на фоне герба России.

Президент Владимир Путин в марте подписал закон, устанавливающий административную ответственность за распространение в СМИ и интернете информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. Тем, кто размещает такую информацию, Роскомнадзор дает сутки на ее удаление. В случае отказа выполнить требования ведомство может заблокировать ресурсы, нарушающие закон.

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