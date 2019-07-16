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Администрация Зеленского анонсировала обмен пленными с Россией в течение месяца

Украина и Россия договорились об обмене пленными в течение месяца, сообщает пресс-служба украинского президента Владимира Зеленского. Заместитель главы администрации Зеленского Вадим Пристайко уточнил, что соответствующая договоренность была достигнута на встрече помощников и советников глав государств «нормандского формата», прошедшей в Париже 12 июля.

«Зеленский говорил о 10 на 10, 15 на 15. Мы не замыкаемся на количестве людей – наша задача сейчас обменять, вернуть своих людей домой и разблокировать процесс «всех на всех», – пояснил Пристайко. Он добавил, что конкретных имен заключенных на таких встречах не обсуждают.

«Новая газета» отмечает, что от России на встрече присутствовал помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков. Пристайко отметил, что в конце августа пройдет встреча советников глав «нормандской четверки», где стороны обсудят выполнение договоренностей, достигнутых встрече 12 июля.

Накануне, 15 июля, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сейчас на Украине удерживаются 50 россиян. По ее словам, Москва и Киев уже ознакомились со списками лиц на обмен. В свой список Россия включила около 40 человек, Украина — 120. Отдельно Зеленский ранее говорил об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе и содержащихся в московских СИЗО. Он уточнял, что готов вести переговоры об их освобождении в любом формате. Зеленский подчеркивал, что Украина готова вернуть российских заключенных, «только отдайте нам всех наших».