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Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достижении принципиальных соглашений с российским коллегой Владимиром Путиным в вопросах дальнейшей интеграции двух стран. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента по итогам переговоров лидеров двух стран. Детали договоренностей Лукашенко раскрывать не стал, пообещав сделать это «чуть позже». Перед началом встречи он также предложил Путину снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора между странами.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 г., в 2000 г. он вступил в силу. В прошлом году между Минском и Москвой возник спор из-за его условий, поскольку Россия решила провести нефтегазовый налоговый маневр, предусматривающий обнуление экспортных пошлин к 2024 г. Одновременно российские власти намерены увеличить налог на добычу полезных ископаемых внутри страны: то есть российские компании станут платить в бюджет не за экспорт нефти, а за сам факт ее добычи. Это означает, что цена поставляемой в Белоруссию нефти начнет расти (пока поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются). Белоруссию эта мера не устроила: она оценила свои потери от российского нефтегазового налогового маневра в $11 млрд в следующие четыре года.

Еще одним поводом для дискуссии стали цены на российский газ для Белоруссии. Осенью 2018 г. Лукашенко публично поинтересовался у Путина, почему в соседней с Белоруссией Смоленской области цена на газ составляет $70 за 1000 куб. м, а в Белоруссии – $130 за аналогичный объем. Путин в ответ возразил: «Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а мы формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200». В Минске настаивают на том, что Союзный договор предусматривает единые цены на газ для двух стран, то есть для Белоруссии они должны быть приближены к ценам, установленным для потребителей в Смоленской области.

Стороны до сих пор не могут договориться об условиях поставки Россией нефти и ценах на газ. В апреле российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что Россия разработала новые предложения по интеграции с Белоруссией и передала их Минску. Белорусские власти пока «определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», добавил он.