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Лукашенко: Россия и Белоруссия договорились о дальнейшей интеграции

Ведомости
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о достижении принципиальных соглашений с российским коллегой Владимиром Путиным в вопросах дальнейшей интеграции двух стран. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента по итогам переговоров лидеров двух стран. Детали договоренностей Лукашенко раскрывать не стал, пообещав сделать это «чуть позже». Перед началом встречи он также предложил Путину снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора между странами.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии был подписан в декабре 1999 г., в 2000 г. он вступил в силу. В прошлом году между Минском и Москвой возник спор из-за его условий, поскольку Россия решила провести нефтегазовый налоговый маневр, предусматривающий обнуление экспортных пошлин к 2024 г. Одновременно российские власти намерены увеличить налог на добычу полезных ископаемых внутри страны: то есть российские компании станут платить в бюджет не за экспорт нефти, а за сам факт ее добычи. Это означает, что цена поставляемой в Белоруссию нефти начнет расти (пока поставки нефти для Белоруссии российской экспортной пошлиной не облагаются). Белоруссию эта мера не устроила: она оценила свои потери от российского нефтегазового налогового маневра в $11 млрд в следующие четыре года. 

Еще одним поводом для дискуссии стали цены на российский газ для Белоруссии. Осенью 2018 г. Лукашенко публично поинтересовался у Путина, почему в соседней с Белоруссией Смоленской области цена на газ составляет $70 за 1000 куб. м, а в Белоруссии – $130 за аналогичный объем. Путин в ответ возразил: «Если бы Белоруссия не имела преимуществ, связанных с интеграцией, а мы формировали бы цену на рыночных принципах, это было бы не $129 и не $127, а $200». В Минске настаивают на том, что Союзный договор предусматривает единые цены на газ для двух стран, то есть для Белоруссии они должны быть приближены к ценам, установленным для потребителей в Смоленской области. 

Стороны до сих пор не могут договориться об условиях поставки Россией нефти и ценах на газ. В апреле российский премьер Дмитрий Медведев сообщил, что Россия разработала новые предложения по интеграции с Белоруссией и передала их Минску. Белорусские власти пока «определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», добавил он.

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Disney назначила нового руководителя российского офиса

Ведомости
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Новым гендиректором дочерней компании Disney в России и СНГ стал Кахабер Абашидзе, говорится в пресс-релизе компании.

Он сменит на этой должности Марину Жигалову-Озкан, которая руководила офисом 13 лет, с момента прихода компании в Россию, и покидает ее в августе 2019 г. Она займет должность старшего вице-президента Сбербанка и руководителя департамента маркетинга, рекламы и коммуникаций.

Абашидзе будет совмещать должности руководителя и в офисе в России и СНГ, и в офисе в Центральной и Восточной Европе. Он присоединился к Disney в 2008 г. в должности вице-президента по дистрибуции телеканалов в Италии, Испании, Португалии, странах Центральной и Восточной Европы, Африки и на развивающихся рынках. С 2014 по 2019 г. также возглавлял офис Disney в Турции, Греции, Израиле и странах Ближнего Востока, курировал развитие медиадистрибуции.

До прихода в Disney Абашидзе работал в телекомпаниях Turner и Fox в России.

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Госдума приняла законы, уточняющие определение шпионской техники

Ведомости
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Госдума приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов, уточняющих понятие «спецсредства» и исключающих попадание под него таких устройств, как, например, GPS-трекеры для отслеживания геолокации животных. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях.

Теперь под шпионскими устройствами понимаются средства, которые специально созданы для скрытного получения информации без ведома ее обладателя. При этом оговаривается, что к специальным техническим средствам не будут относить гаджеты бытового назначения, которые могут записывать аудио и видео или же отслеживать геолокацию и фотографировать. Но на таких устройствах должны быть открыто размещены элементы управления или маркировка, указывающая на назначение прибора.

Необходимость поправок в соответствующий закон обсуждалась на одной из больших пресс-конференций президента, которая прошла в конце 2017 г. Журналисты рассказали Путину историю фермера, решившего купить GPS-трекер, чтобы отслеживать местонахождение коровы, постоянно отбивавшейся от стада. В 2017 г. мужчина по интернету заказал из Китая устройство для слежения, оборот которого на территории России запрещен. При получении гаджета в отделении Почты России в селе Лопатки Лебяжьевского района Курганской области он был задержан. В результате фермер стал фигурантом уголовного дела. После обращения к Путину началась проверка. В результате дело было закрыто.

Статья 138.1 УК о незаконном обороте спецсредств, предназначенных для негласного получения информации, в старой редакции предусматривала штраф до 200 000 руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет.

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Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

Ведомости
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Социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в Австралии, Бразилии, Италии, Ирландии, Новой Зеландии и Японии, сообщает TechCrunch. Теперь их видит только автор поста, но не его подписчики.

TechCrunch уточняет, что с помощью этой меры компания хочет остановить погоню за лайками и побудить пользователей создавать больше постов, не сравнивая свою страницу с более популярными в соцсети. Если такой подход сработает, он может быть распространен и на другие страны, отмечает издание.

О тестировании Instagram новой функции стало известно в апреле. Тогда эксперт в области мобильных приложений Джейн Маньчун Вонг в своем Twitter опубликовала скриншоты с новым дизайном социальной сети, в котором подписчики не могли видеть счетчик лайков под постом пользователя. «Мы хотим, чтобы ваши подписчики сосредоточились на том, чем вы делитесь, а не на том, сколько лайков получают ваши посты», – привела эксперт сообщение Instagram.

Представитель пресс-службы соцсети говорил TechCrunch, что новый дизайн – пока лишь внутренний прототип и недоступен широкой публике. Само издание указывало, что отсутствие лайков под постом могло бы снизить «чувство конкуренции» в Instagram, поскольку пользователи перестанут сравнивать свои собственные показатели с показателями более популярных друзей или звезд. В мае Instagram начал тестировать это нововведение в Канаде.

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Недвижимость
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Мэрия Москвы подала иск против Зураба Церетели на 55 млн рублей

Ведомости
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Департамент городского имущества столицы подал иск в Арбитражный суд Москвы против скульптора Зураба Церетели на 55 млн руб., свидетельствуют данные в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в суд 15 июля, он еще не принят к производству. Суть требований не раскрывается. Иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая специализируется на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

Церетели отказался прокомментировать «РИА Новости» информацию об иске, отметив, что его юристы сейчас занимаются этим вопросом.

Это не первый раз, когда московские власти подают иск к Церетели. В 2015 г. суд обязал скульптора вернуть мастерским на западе Москвы первоначальный вид: город предоставил ему в аренду участок на Брянской улице, где тот создал пристройки и торговые точки. В ноябре 2018 г. суд взыскал с Церетели 522 000 руб., потраченных префектурой на снос этих пристроек.

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Экономика
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Минэкономразвития сообщило о слабом росте ВВП за квартал

Ведомости
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ВВП России продолжает демонстрировать слабую динамику, по итогам II квартала 2019 г. он вырос на 0,8%, говорится в подготовленной Минэкономразвития «Картине деловой активности» за июль. В I квартале экономический рост составил 0,5%, а по итогам полугодия – 0,7%.

Основной вклад в прирост ВВП во II квартале внесла промышленность. Вклады других базовых отраслей (торговля, строительство, транспорт) были околонулевыми. Это свидетельствует о низком уровне совокупного спроса в экономике, отмечает министерство. Слабость совокупного спроса также подтверждает резкое замедление инфляции до 4,5% в годовом выражении к 15 июля, снижение числа вакансий на рынке труда и падение объемов импорта.

Принципиального различия между I и II кварталами не видно – рост за счет промышленности, отмечает главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин. Во втором полугодии промышленный рост может ускориться за счет бюджетных расходов по нацпроектам, продолжает он. Хотя по потреблению ситуация пока неопределенная, говорит экономист: замедление роста в июне остановилось, но тренд в доходах населения пока сложно назвать уверенным и поддержка от розничного кредитования будет явно сокращаться. Если во втором полугодии рост ВВП и ускорится, то весьма скромно, предполагает Долгин: по итогам года он составит 1%.

Последние месяцы между ЦБ и Минэкономразвития продолжается дискуссия о причинах экономического роста. В существенной степени росту российской экономики помогает потребкредитование, заявили в ЦБ, и без него рост ВВП в I квартале 2019 г. был бы нулевым. Министр экономического развития Максим Орешкин усомнился в этих выводах: при существующем уровне спроса основной драйвер экономического роста – это инвестиции, а не потребление. Главная задача ЦБ, по его словам, – обеспечивать ценовую стабильность, а для этого нужно поддерживать определенный уровень совокупного спроса в экономике. Инструментами ЦБ потенциальные темпы роста не сдвинуть, позже сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, необходимо снимать структурные ограничения.

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Бизнес
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«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ

Ведомости
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«Транснефть» возобновила поставки нефти на Антипинский НПЗ, расположенный в Тюменской области, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя компании Игоря Демина. Прокачка на НПЗ началась в 02.00 (мск).

Перебои в работе Антипинского НПЗ мощностью 9 млн т начались в конце 2018 г. Несколько дней в декабре завод не мог закупать нефть, ему пришлось уйти в режим горячей циркуляции, при котором он работал на ранее задействованной в технологическом процессе нефти и не производил моторное топливо.

Аналогичная ситуация повторилась весной. В мае из-за сложной финансовой ситуации и перебоев с поставками нефти Антипинский НПЗ обратился в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании себя банкротом. НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в 346,4 млрд руб. К делу присоединились кредиторы НПЗ, в том числе «Абсолют банк», Московский кредитный банк и др.

После получения Сбербанком контроля над НПЗ он был продан совместному предприятию банка и азербайджанской Socar – компании «Сокар энергоресурс». Источники «Ведомостей», близкие к предприятию, говорили, что общая задолженность завода перед банками оценивается в $5 млрд, крупнейший кредитор – Сбербанк, на него приходится около $3 млрд. 15 июля Антипинский НПЗ сообщил, что в рамках подготовки технологических установок к запуску завершил ремонт основного производственного оборудования.

В июле был арестован бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело против Мазурова было возбуждено по заявлению Сбербанка.

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Технологии
Новости

Котировки акций Netflix упали после сообщения о снижении числа подписчиков

Ведомости
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Акции стримингового сервиса Netflix на предварительных торгах подешевели на 11% до $322,5 за бумагу, свидетельствуют данные биржи Nasdaq (по состоянию на 12.00 мск). Это произошло на фоне снижения числа платных подписчиков сервиса в США впервые с 2011 г.

Netflix потерял 126 000 платных подписчиков в США, сейчас их число составляет 60,1 млн, говорится в отчетности компании за II квартал 2019 г. В целом число платных подписчиков за три месяца выросло на 2,7 млн, что почти в два раза ниже результата прошлого года (5,5 млн) и прогноза компании (5 млн).

Прогнозы компании не сбылись по всем регионам, но особенно это было заметно там, где выросла цена за подписку. Еще одной причиной снижения показателей во II квартале стал предложенный контент, считают в компании.

В июле на Netflix вышел третий сезон сериала «Очень странные дела», и в первые две недели месяца компания отметила привычный для нее темп роста подписчиков. Сервис ожидает, что по итогам июля – сентября 2019 г. число платных подписчиков вырастет на 7 млн – на 0,8 млн в США и 6,2 млн за рубежом.

Технологии
Новости

Американский сенатор попросил ФБР проверить российское приложение FaceApp

Ведомости
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Американский сенатор Чак Шумер попросил ФБР и Федеральную торговую комиссию проверить российское приложение FaceApp на предмет возможных угроз национальной безопасности. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Пользователи предоставляют приложению полный доступ к персональной информации, отмечает сенатор: то, что оно принадлежит российской компании, вызывает вопрос, как и когда эти данные могут быть переданы третьей стороне, в том числе правительствам других стран.

Представители FaceApp ранее отвечали на вопросы о политике конфиденциальности. В компании заявили, что не передают какие-либо данные пользователей третьим лицам. Кроме того, 99% пользователей редактируют в приложении фотографии, не входя в систему, поэтому у компании нет доступа к каким-либо данным, которые могли бы помочь их идентифицировать.

Приложение FaceApp разработано российской компанией Wireless Lab. Оно использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять внешность изображенного на фотографии человека, например, делая его старше или моложе.

Бизнес
Новости

На Калининской АЭС отключились три энергоблока

Ведомости
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Три из четырех энергоблоков Калининской атомной электростанции в Тверской области отключены из-за короткого замыкания в трансформаторе, сообщает «Росэнергоатом». Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился.

Отключение энергоблоков не отразилось на потребителях, сообщили «РИА Новости» в «Системном операторе единой энергетической системы». Включить энергоблоки планируется до 19 июля, пишет ТАСС со ссылкой на центр общественной информации АЭС.

Калининская АЭС находится в 125 км от Твери и в 330 км от Москвы. Она обеспечивает электроэнергией Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец. На сайте АЭС отмечается, что в 2018 г. она выработала рекордное количество электроэнергии за всю историю эксплуатации атомных станций в стране.

Политика
Новости

Прокуратура США закрыла дело против Кевина Спейси о сексуальных домогательствах

Ведомости
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Прокуратура американского штата Массачусетс прекратила уголовное дело против актера Кевина Спейси о сексуальных домогательствах, сообщает CNN со ссылкой на материалы суда.

Скандал вокруг Спейси начался в октябре 2017 г., когда актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах. Спейси заявил, что не помнит этот момент, но готов извиниться. После этого в адрес актера последовали другие обвинения. Спейси лишили «Эмми», а Netflix отказалась снимать сериал «Карточный домик» с его участием. Кроме того, сцены с актером вырезали из фильма Ридли Скотта «Все деньги мира».

Однако обвинение против актера было связано с событиями 2016 г. Бывшая телеведущая Хизер Унру заявила, что Спейси тогда домогался ее 18-летнего сына в баре Нантакета. Дело было закрыто в связи с недоступностью предполагаемого потерпевшего. Он воспользовался пятой поправкой к Конституции США, которая дает право не свидетельствовать против самого себя.

Бизнес
Новости

Renault интересуется господдержкой производства электромобилей в России

Ведомости
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Renault обсудила с Минпромторгом механизмы поддержки производства электромобилей в России, сообщило министерство. Это было одной из тем встречи министра Дениса Мантурова с руководством французского автоконцерна. Встреча была приурочена к началу выпуска новой модели Renault – купе-кроссовера Arkana. Его производство организовано на московском автозаводе «Рено Россия».

Представители Минпромторга и самой компании не пояснили, есть ли у Renault конкретные планы локализации электромобилей. Сейчас компания поставляет на российский рынок две модели электромобилей – легковой Renault Twizy (стоит от 949 000 руб.) и легкий коммерческий автомобиль Renault Kangoo Z.E. 33 (от 2 619 000 руб.).

Партнер Renault по альянсу – Nissan – электромобили в Россию не завозит. Возможность их локализации в стране не рассматривается, сказал представитель компании.

Электромобили ранее выпускал «АвтоВАЗ», контролируемый Renault. Технологически предприятие готово возобновить выпуск, но это произойдет тогда, когда возникнет «экономически обоснованный и выгодный рынок», сказал представитель «АвтоВАЗа».

Пока продажи таких машин в России невелики. За пять месяцев 2019 г. в стране было продано 119 электромобилей (41 шт. годом ранее), гласят данные «Автостата». Более половины общих продаж пришлось на Jaguar I-Pace – 61 шт. На втором месте – Nissan Leaf (35 машин), на третьем – Tesla (20 шт.).

На глобальном рынке в 2018 г. было продано 1,45 млн электромобилей и 550 000 подзаряжаемых гибридов (данные EV-volumes.com). Лидирует Tesla, на втором месте – BYD, на третьем – альянс Renault-Nissan-Mitsubishi.

На встрече Renault с Минпромторгом также обсуждалась возможность дифференциации мер государственной поддержки (Renault просит привязать ее к уровню локализации. – «Ведомости»), механизмы компенсации таможенных пошлин для участников СПИК (такой контракт подписан в том числе с «АвтоВАЗом» с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi) и оптимизации экспортной логистической субсидии, перечисляется в сообщении Минпромторга.

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