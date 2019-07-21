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ЦИК Украины обнародовал первые данные об итогах выборов в Раду

Украинский ЦИК опубликовал первые данные о результатах выборов в Верховную раду Украины. По итогам обработки 0,05% протоколов, в украинский парламент проходят четыре партии: президентская партия «Слуга народа» (47,37% голосов), следом — «Батькивщина» Юлии Тимошенко (12,93%), на третьем месте — «Радикальная партия» Олега Ляшко (6,67%), на четвертом — «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (7,67%).

Ранее были оглашены данные «Национального экзитпола», согласно которым партия «Слуга народа» набрала по партийным спискам 43,9%. У «Оппозиционной платформы — За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%. Согласно этим данным, 5%-ный барьер прошли также «Европейская солидарность» (8,9%), «Батькивщина» (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).

После объявления данных экзитполов Зеленский предложил Вакарчуку обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – заявил украинский президент. На вопрос о том, возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьера, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Он добавил, что такая должность – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе».

Досрочные выборы в Раду прошли 21 июля, поскольку Зеленский после инаугурации в мае объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны. Украинский парламент формируется по смешанной системе: всего в нем 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 — по одномандатным округам. При этом число одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии нужно набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Как проходили выборы в Верховную раду Украины. Фотографии