Экзитполы: партия Зеленского набрала почти 44% на выборах в Раду

Evgeniy Maloletka / AP

Партия «Слуга народа» украинского президента Владимира Зеленского набрала по партийным спискам 43,9% на выборах в Верховную раду. Об этом свидетельствуют данные «Национального экзитпола», результаты которого были оглашены на пресс-конференции. У «Оппозиционной платформы – За жизнь», возглавляемой Юрием Бойко и Виктором Медведчуком, – 11,5%.

Кроме того, 5%-ный барьер прошли «Европейская солидарность» Петра Порошенко (8,9%), «Батькивщина» Юлии Тимошенко (7,6%) и «Голос» Святослава Вакарчука (6,3%).

После объявления данных экзитполов Зеленский, выступая в своем штабе, предложил Вакарчуку, лидеру партии «Голос», обсудить вопрос создания коалиции. «Приглашаем господина Вакарчука к разговору с удовольствием, он – новое лицо», – подчеркнул украинский президент.

На вопрос о том, что возможно ли то, что Вакарчук займет пост премьер-министра, Зеленский ответил, что это вопрос к самому лидеру партии «Голос». Такая должность, отметил президент, – это большая ответственность: «Это должен быть гуру экономики, который никогда не был в политике. Мы хотим, чтобы это был независимый, мощный человек с профессиональным образованием, человек, которого уважают в Украине, и человек, которого уважают на Западе». Отвечая на вопрос о том, видит ли он на посту премьера Тимошенко, Зеленский подчеркнул, что это должно быть «новое лицо».

Верховная рада формируется по смешанной системе: всего в ней 450 депутатов, из них 225 избираются по партийным спискам и еще 225 – по одномандатным округам. При этом количество одномандатников на этих выборах – 199, поскольку 26 округов находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Для того чтобы формировать правительство и назначать премьера, лидирующей партии необходимо набрать на выборах большинство в 226 мандатов или найти партнера по коалиции.

Выборы в Раду 21 июля проходили досрочно. 20 мая Зеленский во время своей инаугурационной речи объявил о роспуске парламента. Он объяснил это решение отсутствием коалиции и низким доверием жителей страны.

Как проходят выборы в Верховную раду Украины. Фотографии