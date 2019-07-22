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Минприроды решило ужесточить процедуру получения охотничьего билета

Минприроды намерено ужесточить процедуру получения охотничьего билета, позволяющего владеть оружием, и уже работает над законопроектом, сообщает газета «Коммерсантъ». Действующие правила являются формальными, и оружие получают люди, которые не понимают ценности животного мира, рассказал изданию источник в ведомстве.

Ведомство предлагает ввести экзамен, в ходе которого желающие получить билет будут сдавать основы биологии дикого мира, требования правил охоты, а также технику безопасности. В Минприроды уточнили, что тем, у кого уже есть охотничий билет, сдавать экзамен не придется. Сейчас для получения охотничьего билета нужно подтвердить свою дееспособность, отсутствие непогашенной судимости и ознакомиться с правилами охотничьего минимума, подписав их.

Причиной возможного ужесточения правил получения билета может быть рост числа несчастных случаев во время охоты, отмечает «Коммерсантъ». В 2016 г. таким образом погиб 31 человек, напоминает издание. Нередки также ситуации, когда не знающие правил охотники убивают животных из Красной книги. Всего в России сегодня зарегистрировано более 4,5 млн охотников.