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Партия Зеленского побеждает на выборах в Раду после подсчета 30% голосов

Партия Владимира Зеленского «Слуга народа» уверенно лидирует по партийным спискам на выборах в Верховную раду после обработки ЦИК Украины 30,9% протоколов. Она набирает 42,12% голосов. У занимающей второе место пророссийской «Оппозиционная платформа – За жизнь» – 12,69%.

Пятипроцентный барьер также преодолевают «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко – 8,7%, «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко – 8,2%, и «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука – 6,41%.

На Украине смешанная система выборов в парламент. По партийным спискам избираются 225 из 450 депутатов, остальные – по одномандатным округам, результаты голосования по которым пока неизвестны. В парламентской коалиции, чтобы иметь возможность назначить премьера, должно быть не менее 226 депутатов.

По окончании голосования Зеленский заявил, что его партия попытается сформировать коалицию с партией «Голос». По словам Зеленского, он приглашает Вакарчука на разговор, но настаивать на объединении сил не может. Вакарчук днем в воскресенье говорил, что рассуждать о коалиции имеет смысл лишь после того, как будет ясна «конфигурация всех сил» в Раде.

Как прошли выборы в Верховную раду Украины. Фотографии