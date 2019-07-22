В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Среди авторов документа зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, Николай Коломейцев от КПРФ и Михаил Емельянов от «Справедливой России».
Выбор времени для минуты молчания депутаты предлагают поручить правительству, следует из законопроекта. В пояснительной записке сказано, что ее можно проводить в 12.15 по мск – это точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на Советский Союз. Общая минута молчания станет напоминанием об агрессии против России и о каждом погибшем, а также «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», пишут депутаты.
Сейчас минута молчания 22 июня объявляется на телеканалах и в местах памяти о погибших в Великой Отечественной войне.