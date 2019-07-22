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Пользователь «В контакте» отсудила 100 000 рублей у государства

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Мария Мотузная, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из‑за сохраненных во «В контакте» картинок, отсудила у государства 100 000 руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом она сама и сообщила в Twitter.

Эту информацию подтвердила «Интерфаксу» пресс-служба Центрального районного суда Барнаула в Алтайском крае. Там уточнили, что истец требовал компенсацию в 1 млн руб. Иск был подан 16 мая этого года, свидетельствуют данные на сайте суда. Ответичком был Минфин России.

В 2018 г. против Мотузной возбудили дело по ст. 148 и 282 Уголовного кодекса (оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды). Причиной стало размещение картинок во «В контакте». Среди них — мемы с изображениями православных священников, в частности патриарха Кирилла, а также с темнокожими людьми.

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который декриминализовал действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных публично или с использованием интернета. Согласно документу такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности, не предполагают уголовной ответственности.

В том же месяце управление Следственного комитета по Алтайскому краю возвратило дело для дополнительного расследования. В январе дело было закрыто. Прокуратура принесла Мотузной извинения.

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Финансы
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Возможность регистрировать ДТП по Европротоколу через «Госуслуги» введут с октября

Ведомости
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Убытки в ОСАГО по Европротоколу (без вызова представителя дорожной полиции) с 29 октября 2019 г. можно будет оформить через портал госуслуг. Об этом говорится в пресс-релизе ЦБ.

В нем отмечается, что направляемое страховой компании извещение о ДТП будет подписываться участниками аварии в электронном виде. Сами файлы будут направляться автоматически программным обеспечением, за работу которого водители ответственности не несут.

Страховщик сможет потребовать сканированные копии документов, если у него нет возможности провести проверку представленных сведений в органах власти. Если данные, представленные страхователем, не соответствуют сведениям в государственных информационных системах, страховщик сможет приостановить оформление электронного полиса.

Все проверочные мероприятия будут осуществляться 20 минут, как и по действующему сейчас порядку, подчеркивает ЦБ. Если через 20 минут ответ от государственного органа получен не будет, договор ОСАГО должен быть заключен.

О том, что правительство подготовило проект постановления, которое упростит оформление документов о ДТП для получения выплат по ОСАГО, стало известно в январе. Извещение об аварии, которое автомобилисты сейчас подают страховщику на бланке, по Европротоколу можно будет направить в электронной форме через специальное мобильное приложение.

Европротокол применяется, когда в аварии два автомобиля, у их владельцев есть полисы ОСАГО, нет пострадавших и ущерб в пределах 400 000 руб. (этот лимит действует в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в остальных регионах – 100 000 руб.), нет разногласий в отношении виновника ДТП.

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Новости

В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей

Ведомости
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Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы. Продавать пиво будет разрешено организациям и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры с организаторами спортивных состязаний.

Пивные компании исторически выступают спонсорами футбольных команд по всему миру, отмечают авторы инициативы. Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах – в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других, добавляется в пояснительной записке к законопроекту.

Депутаты указывают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. стало очевидно, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены». При этом законопроект обязывает организаторов матчей направлять средства от продажи пива на стадионах на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Чтобы исключить нарушение порядка во время матчей, авторы документа предлагают разрешить употреблять пиво исключительно в организованных на стадионах местах общественного питания. При этом во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива, а также пивных напитков будут запрещены.

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Бизнес
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Зампредседателя правления «Новатэка» Марк Джетвей получил гражданство России

Ведомости
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Президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство финансовому директору, заместителю председателя правления компании «Новатэк» Марку Джетвею, говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Джетвей родился в США в 1957 г., он окончил Государственный университет штата Аризона со степенью бакалавра в области бухучета и аспирантуру в Pace University в Нью-Йорке. Работал в независимых нефтегазовых компаниях, специализируясь на финансовом и экономическом анализе. Согласно официальной биографии, в Россию переехал в 1995 г., получив назначение партнером PwC Global Energy. После этого руководил отделом PwC по координации услуг, предоставляемых российским отделением фирмы предприятиям ТЭКа и горнодобывающей отрасли. В качестве партнера работал с компаниями энергетического и горнодобывающего сектора, выполняя руководство проектами и выступая в качестве эксперта в области финансов и операционной деятельности.

С 2003 по 2014 г. был членом совета директоров «Новатэка» и работал главным финансовым директором компании. В августе 2007 г. был избран членом правления, с июля 2010 г. занимает должность заместителя председателя правления «Новатэка».

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Бизнес
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До 30% продаваемой в России питьевой воды оказалось подделкой

Ведомости
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От 25 до 30% продаваемой питьевой воды в России – подделка, заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, в некоторых регионах доля фальсификата достигает 80%.

Питьевая вода – самая подделываемая продукция, утверждает Чемезов. Он призвал обязательно начать маркировку этой продукции. Чемезов напомнил Путину, что с 1 июля введена обязательная маркировка обуви и некоторых фармацевтических изделий.

«Ростеху» принадлежит 25% Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), который в апреле был назначен оператором цифровой маркировки всех товаров. Проект маркировки стартовал еще в 2016 г., когда специальные цифровые метки стали наноситься на меховые изделия. До марта этим занималась ФНС, затем она передала эти функции ЦРПТ. Сейчас среди продовольственных товаров в рамках эксперимента маркировке подлежит только молочная продукция. К 2024 г. власти планируют распространить маркировку товаров на все товарные группы.

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Политика
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Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Ведомости
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Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Помимо набсовета этой организации Путин возглавляет только наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), но он начал курировать эту организацию еще в должности премьер-министра в 2011 г.

Членами совета также назначены вице-премьер Татьяна Голикова, председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента России Андрей Фурсенко, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Также членом совета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров. В 2011–2015 гг. Комиссаров работал в правительстве Москвы, в том числе в должности руководителя департамента промышленной политики и предпринимательства. В 2015–2017 гг. был директором Фонда развития промышленности, с 2017 г. Комиссаров является проректором РАНХиГС, директором Высшей школы госуправления.

«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 г. по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты из различных регионов. Ее флагманским проектом стал карьерный конкурс «Лидеры России», позволяющий молодым специалистам найти свой «путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях».

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Технологии
Новости

Подрядчик через суд потребовал от производителя шоу «Голос» 44 млн рублей

Ведомости
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ООО «Партнер ТВ», поставщик операторского оборудования для телесъемок, подало в Арбитражный суд Москвы иск к ООО «Красный квадрат». Об этом свидетельствуют материалы суда, обратил внимание РБК.

По иску «Партнер ТВ» требует взыскать с «Красного квадрата» около 44 млн руб.: 42 млн руб. – это основной долг и еще 2 млн руб. – проценты. Первое заседание назначено на 5 сентября этого года.

Основной вид деятельности «Партнер ТВ», согласно данным на ее сайте, – поставка в аренду киносъемочного оборудования. Как сообщил гендиректор и учредитель компании Виктор Жуков, она поставляла операторские краны для съемок шоу «Голос» и других проектов, производителем которых является «Красный квадрат». Срок, за который сформировался долг, – почти год, отметил он.

Гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий не ответил на запрос.

«Красный квадрат» принадлежит Аркадию Ротенбергу (41-е место в списке богатейших российских бизнесменов Forbes, состояние оценено в $2,6 млрд). Эта компания – один из крупнейших производителей контента для «Первого канала», в частности программ «Модный приговор», «Давай поженимся» и «Голос».

Политика
Новости

Бывший гендиректор Антипинского НПЗ скрылся за границей

Ведомости
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Бывший генеральный директор Антипинского НПЗ скрылся от следствия за рубежом, передает «РИА Новости» со ссылкой на тюменское управление СК России. Его подозревают в заключении заведомо невыгодного договора с ущербом предприятию более 35 млн руб., он будет объявлен в международный розыск.

Против бывшего руководителя предприятия 18 июля было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 201 УК РФ (использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации). Следователи не называют имени и фамилии подозреваемого, но с 2004 г. по ноябрь 2018 г. должность гендиректора Антипинского НПЗ занимал Геннадий Лисовиченко.

Бывший бенефициар Антипинского НПЗ и владелец New Stream Дмитрий Мазуров был арестован 15 июля на два месяца по решению Тверского суда Москвы. Мазурова подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Уголовное дело было возбуждено по заявлению председателя правления Сбербанка Германа Грефа, говорится в материалах дела, озвученных в суде. Руководство НПЗ также обратилось с заявлением в правоохранительные органы по фактам мошеннических действий, которые осуществлялись Мазуровым и бывшим гендиректором завода Геннадием Лисовиченко.

В пресс-службе Сбербанка заявили, что Мазуров и Лисовиченко ввели кредитную организацию в заблуждение относительно финансового состояния предприятия: они скрыли наличие крупных долгов компаний New Stream («Новый поток») – фактически подконтрольных Мазурову – по поручительствам Антипинского НПЗ. Сбербанк заявил, что обнаружил договоры с Антипинским НПЗ на нерыночных условиях, в том числе и по экспортным контрактам. Действия Мазурова снизили платежеспособность НПЗ и привели в конце апреля 2019 г. к его остановке.

Компания Мазурова New Stream, в свою очередь, обвинила Сбербанк в давлении на бизнесмена с помощью правоохранительных органов «с целью лишения возможности защищать свои права и законные интересы под угрозой уголовного преследования».

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Бизнес
Новости

Чемезов оценил в 300 млрд рублей необходимость докапитализации ОАК

Ведомости
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Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) потребуется докапитализация на 300 млрд руб., заявил гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что рассчитывает на поддержку президента в этом вопросе.

Эта сумма необходима для реализации программы создания пассажирского самолета МС-21 и других гражданских проектов, пояснил Чемезов. Кроме того, у ОАК очень большой объем кредитов, которые, по его словам, были получены «по наследству» со времен 90-х гг., и могут возникнуть проблемы с их возвращением.

В октябре 2018 г. 92,31% акций ОАК были переданы «Ростеху». Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в интервью РБК говорил, что передача связана с необходимостью финансирования разработок авиационной техники, в том числе МС-21. «Ростех» был готов инвестировать 30–40 млрд руб. в производство этого самолета. В феврале Чемезов заявил, что ОАК находится не в очень хорошем финансовом состоянии и нуждается в дополнительных деньгах. Тогда он оценил объем дополнительных средств, которые потребуются корпорации, в 240–250 млрд руб.

На прошлой неделе стало известно, что «Ростех» впервые выпустит облигации на 100 млрд руб. Компания также планирует привлечь эти средства для финансирования гражданских проектов, в частности создания самолета МС-21.

Политика
Новости

Индия запустила к Луне межпланетную станцию с луноходом

Ведомости
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Индия запустила к Луне космический аппарат Chandrayaan 2 («Чандраян-2»), сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO).

Аппарат должен доставить на поверхность Луны посадочный модуль с луноходом. Изначально запуск аппарата должен был состояться на прошлой неделе, 15 июля. Однако менее чем за час его отменили из-за технической неисправности.

Индия планировала совершить эту миссию в 2013 г. совместно с Россией. После неудачи российской межпланетной миссии «Фобос-Грунт» в 2011 г. проект был перенесен.

Как отмечает NYT, Индия станет четвертой нацией — после США, России и Китая, — которая совершит полет на Луну. Это огромное достижение для страны, имеющей амбиции развивать свою космическую программу, пишет газета.

Политика
Новости

В Госдуме предложили узаконить общероссийскую минуту молчания 22 июня

Ведомости
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Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести общефедеральную минуту молчания 22 июня – день начала Великой Отечественной войны. Среди авторов документа зампредседателя Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), депутат от ЛДПР Игорь Лебедев, Николай Коломейцев от КПРФ и Михаил Емельянов от «Справедливой России».

Выбор времени для минуты молчания депутаты предлагают поручить правительству, следует из законопроекта. В пояснительной записке сказано, что ее можно проводить в 12.15 по мск – это точное время выхода в эфир сообщения о нападении Германии на Советский Союз. Общая минута молчания станет напоминанием об агрессии против России и о каждом погибшем, а также «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии», пишут депутаты.

Сейчас минута молчания 22 июня объявляется на телеканалах и в местах памяти о погибших в Великой Отечественной войне.

Бизнес
Новости

Умер гендиректор МАГАТЭ

Ведомости
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Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано умер в возрасте 72 лет, сообщается на сайте организации.

Амано собирался объявить о своем решении уйти в отставку, отмечают в МАГАТЭ. О том, что он может досрочно сложить свои полномочия из-за болезни, 17 июля писал Reuters со ссылкой на источники. Амано планировал продолжать работать до марта следующего года, хотя срок его полномочий истекал в ноябре 2021 г. По информации Reuters, его преемниками могут стать представитель Аргентины в организации Рафаэль Гросси или главный координатор МАГАТЭ Корнел Ферута.

Амано с 2005 г. был послом Японии в МАГАТЭ, а в 2009 г. возглавил агентство. В 2017 г. он был в третий раз переизбран на этот пост. Во время его руководства МАГАТЭ была заключена ядерная сделка с Ираном.

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