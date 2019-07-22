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Пользователь «В контакте» отсудила 100 000 рублей у государства

Мария Мотузная, которую обвиняли в экстремизме и оскорблении чувств верующих из‑за сохраненных во «В контакте» картинок, отсудила у государства 100 000 руб. за незаконное уголовное преследование. Об этом она сама и сообщила в Twitter.

Эту информацию подтвердила «Интерфаксу» пресс-служба Центрального районного суда Барнаула в Алтайском крае. Там уточнили, что истец требовал компенсацию в 1 млн руб. Иск был подан 16 мая этого года, свидетельствуют данные на сайте суда. Ответичком был Минфин России.

В 2018 г. против Мотузной возбудили дело по ст. 148 и 282 Уголовного кодекса (оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти либо вражды). Причиной стало размещение картинок во «В контакте». Среди них — мемы с изображениями православных священников, в частности патриарха Кирилла, а также с темнокожими людьми.

В декабре 2018 г. президент Владимир Путин подписал закон, который декриминализовал действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенных публично или с использованием интернета. Согласно документу такие деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности, не предполагают уголовной ответственности.

В том же месяце управление Следственного комитета по Алтайскому краю возвратило дело для дополнительного расследования. В январе дело было закрыто. Прокуратура принесла Мотузной извинения.