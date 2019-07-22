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Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»

Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля. Помимо набсовета этой организации Путин возглавляет только наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ), но он начал курировать эту организацию еще в должности премьер-министра в 2011 г.

Членами совета также назначены вице-премьер Татьяна Голикова, председатель правления Сбербанка Герман Греф, первый заместитель главы администрации Кремля Сергей Кириенко, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, помощник президента России Андрей Фурсенко, гендиректор АСИ Светлана Чупшева, а также руководитель образовательного фонда «Талант и успех» Елена Шмелева.

Также членом совета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров. В 2011–2015 гг. Комиссаров работал в правительстве Москвы, в том числе в должности руководителя департамента промышленной политики и предпринимательства. В 2015–2017 гг. был директором Фонда развития промышленности, с 2017 г. Комиссаров является проректором РАНХиГС, директором Высшей школы госуправления.

«Россия – страна возможностей» – автономная некоммерческая организация, созданная в 2018 г. по инициативе Путина. Она объединяет кадровые, социальные и образовательные проекты из различных регионов. Ее флагманским проектом стал карьерный конкурс «Лидеры России», позволяющий молодым специалистам найти свой «путь для продвижения на высокие позиции в органах государственной власти и крупных компаниях».