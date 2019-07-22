В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах во время матчей
Депутаты Госдумы Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев (оба из ЛДПР) внесли на рассмотрение нижней палаты парламента проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, следует из электронной базы данных Госдумы. Продавать пиво будет разрешено организациям и индивидуальным предпринимателям, заключившим договоры с организаторами спортивных состязаний.
Пивные компании исторически выступают спонсорами футбольных команд по всему миру, отмечают авторы инициативы. Пиво разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах – в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других, добавляется в пояснительной записке к законопроекту.
Депутаты указывают, что после проведения в России чемпионата мира по футболу в 2018 г. стало очевидно, что «страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены». При этом законопроект обязывает организаторов матчей направлять средства от продажи пива на стадионах на развитие детско-юношеского и профессионального спорта. Чтобы исключить нарушение порядка во время матчей, авторы документа предлагают разрешить употреблять пиво исключительно в организованных на стадионах местах общественного питания. При этом во время проведения детско-юношеских спортивных мероприятий реализация и употребление пива, а также пивных напитков будут запрещены.