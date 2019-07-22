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Правительство одобрило распространение антитабачного закона на электронные сигареты

Правительство России одобрило распространение антитабачного законодательства на электронные сигареты, соответствующий отзыв опубликован на сайте кабинета министров. В нем указывается, что правительство поддерживает единое регулирование оборота, потребления и рекламы табачной продукции и электронных сигарет.

При этом правительство считает нужным усилить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и юрлиц за неисполнение требований антитабачного законодательства. В пресс-службе Министерства здравоохранения отметили, что такой отзыв позволит Госдуме продолжить работу над документом. Законопроект был внесен в Госдуму членами Совета Федерации Валерием Рязанским, Ларисой Тюриной и Эдуардом Исаковым.

Документом предлагается распространить действие антитабачного закона на электронные сигареты. Таким образом, использование электронных сигарет будет запрещено в тех местах, где сейчас запрещено курение обычных сигарет. В случае нарушения гражданина могут оштрафовать на 500–1500 руб., за курение на детских площадках – до 3000 руб.

Антитабачный закон вступил в силу в России с 1 июня 2013 г. Он запрещает курение в общественных местах, кафе и ресторанах, больницах, отелях, на вокзалах, в самолетах и поездах дальнего следования. Курение разрешено в квартирах и специально оборудованных местах в офисах, на улицах – дальше 15 м от остановок транспорта и входов в вокзалы и метро.