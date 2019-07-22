В Госдуму внесли законопроект о штрафе для юрлиц за уничтожение архивов
В Госдуму внесли законопроект, предполагающий штраф для юридических лиц за уничтожение архивов. Об этом свидетельствуют данные на сайте нижней палаты парламента.
Документ предполагает внесение изменений в ст. 13.20 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). По ней нарушение правил хранения и использования архивных документов влечет предупреждение или штраф. Для граждан по текущей редакции статьи штраф составляет от 100 до 300 руб., а для должностных лиц – от 300 до 500 руб. Штраф для юридических лиц не предусмотрен. Если законопроект будет принят, то штраф для граждан и должностных лиц вырастет, они должны будут выплатить от 1000 до 3000 и от 3000 до 5000 руб. соответственно, а для юридических лиц будет введен штраф от 5000 до 10 000 руб.
Законопроект внесен по инициативе Государственного совета Татарстана.
Анализ правоприменения показывает, что ответственность по текущей редакции ст. 13.30 КоАП не соизмерима с последствиями утраты архивных документов как для граждан, так и для государства, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В частности, отмечается в документе, на системной основе выявляются факты бесконтрольного уничтожения документов и брошенные архивы.