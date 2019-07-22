Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае

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Историк Харари объяснил изменение фрагмента про Крым в российском переводе его книги

Израильский историк Юваль Ной Харари разрешил российскому издательству при переводе его книги «21 урок для XXI века» изменить фрагмент про российских военных в Крыму в 2014 г. Об этом он сам заявил в письменном ответе телеканалу RTVi.

Он назвал своей главной задачей сделать так, чтобы идеи в его книгах «об угрозе диктатуры, экстремизма и нетерпимости достигли широкой и разнообразной аудитории». Это касается и аудитории, которая живет в недемократических режимах: некоторые примеры могут оттолкнуть этих читателей или вызвать цензуру, отметил он. Поэтому, по его словам, он иногда разрешает менять некоторые острые примеры.

На то, что в книгу внесены изменения, ранее обратил внимание в Facebook издатель и переводчик Дмитрий Кузьмин. Он указал на отличие фрагмента книги на русском языке, который журнал «Афиша» опубликовал на своем сайте, от соответствующего фрагмента в англоязычной версии книги.

«Ведомости» изучили английскую и российскую версии книги и убедились в том, что эти фрагменты действительно отличаются друг от друга. В англоязычной версии глава под названием «Постправда» начинается так: «Сегодня нам постоянно твердят, что мы живем в новую, пугающую эпоху "постправды", окруженные ложью и вымыслом. Примеры этого найти несложно. Так, в феврале 2014 г. российские спецназовцы без опознавательных знаков вторглись на Украину и захватили ключевые объекты в Крыму. Российское правительство и президент [Владимир] Путин лично отрицали, что это были российские военные…». В российской версии книги первое предложение не изменено, однако за ним следует другой текст: «Так, по подсчетам газеты Washington Post, за время после своей инаугурации президент Трамп сделал более 6000 ложных публичных заявлений».

22 июля, после того как на это обратили внимание, «Афиша» опубликовала пояснение, согласно которому она, размещая фрагмент из книги Харари, не знала об отличиях в русскоязычной и англоязычной версиях. Журнал принес извинения читателям.

Книгу издало российское издательство «Синдбад». Его пресс-служба не ответила на звонки «Ведомостей».