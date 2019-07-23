Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
Бомбардировщики ВКС России дважды нарушили воздушное пространство Южной Кореи в районе Японского моря, заявила пресс-служба Комитета начальников штабов вооруженных сил Республики Корея. Сообщение южнокорейских военных приводит местное агентство «Рёнхап».
В ответ на перехват бомбардировщиков были подняты истребители южнокорейских ВВС. Истребители произвели предупредительные выстрелы, уточняет агентство.
Инцидент произошел в районе островов Токто (Такэсима), расположенных к востоку от южной части Корейского полуострова. Эти острова являются предметом спора между Сеулом и Токио. Reuters со ссылкой на представителя министерства национальной обороны Южной Кореи отмечает, что этот случай стал первым, когда российская военная авиация нарушила воздушное пространство Южной Кореи.
ТАСС напоминает, что в середине июня Южная Корея также поднимала военную авиацию для перехвата российских стратегических бомбардировщиков Ту-95, вошедших в южнокорейскую опознавательную зону ПВО.