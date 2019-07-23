Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

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СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.

По данным газеты, дым в аккумуляторном отсеке на борту возник во время стыковки станции с лодкой-носителем. Его причиной могли стать проблемы в электросистеме станции, либо дефект кабелей, который мог привести к их разогреву с последующим оплавлением изоляции. Источники издания пояснили, что пожара в привычном смысле этого слова на подлодках не бывает, поскольку они выполнены из негорючих материалов. По этой причине любой дым на подлодках объявляется пожаром, а подводникам приходится бороться с ним практически наощупь.

На начальной стадии авария не представляла большой опасности для экипажа, который мог эвакуироваться через шлюзовое устройство на лодку-носитель. Но «Руководство по борьбе за живучесть подводных лодок», действующее в ВМФ, предписывает каждому члену экипажа оставаться в том отсеке, где его застал пожар, и бороться с ним. Оставление горящего отсека без приказа влечет за собой уголовную ответственность. Экипаж предпочел действовать в соответствии с этим документом.

Далее события могли развиваться следующим образом: командиру доложили о пожаре, тот сообщил об этом командиру подводной лодки-носителя, приказал проверить дыхательные аппараты и перейти на носитель всем, кто не будет задействован в борьбе за живучесть. В итоге борт покинули шесть человек, 10 офицеров остались на станции. Последние за 40 минут израсходовали все средства пожаротушения и «издышали» все изолирующие дыхательные средства. Когда подводники начали терять сознание, командир аппарата запросил у командира лодки-носителя разрешения эвакуироваться на носитель. У шлюзового устройства их готовились встретить четверо гидронавтов из второго экипажа. В момент подготовки к эвакуации произошел взрыв, в результате погибли все 14 моряков. Позже эксперты установили, что взорвалась аккумуляторная батарея.