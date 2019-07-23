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Медведев возмутился словами главы Хабаровского края о сгоревшем детском лагере

Премьер Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами возмутился высказыванием губернатора Хабаровского края Сергея Фургала о том, что власти региона не знали о существовании детского палаточного лагеря, в котором при пожаре погибли четыре ребенка, передает ТАСС.

«Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора? Если никто не знал, значит, они плохо исполняют свои обязанности, а если знали, то почему разрешили?» – подчеркнул премьер.

Медведев отметил, что палаточный лагерь работал с грубейшими нарушениями безопасности. «Надо разобраться в том, кто давал разрешения на создание подобного рода мест отдыха, привлекался ли к этим вопросам Роспотребнадзор, какие документы передавались в органы образования, чтобы понять причины, почему в таком жутком состоянии изначально было запланировано», – поручил он.

Ранее 23 июля Фургал заявил, что проверяющие комиссии не давали разрешения на открытие палаточного лагеря. «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный», – сказал губернатор.

Детский палаточный городок был расположен на горнолыжном курорте «Холдоми», который находится недалеко от Комсомольска-на-Амуре. Он сгорел в ночь на вторник, 23 июля, по местному времени. По последним данным, погибло четверо детей. Причины пожара пока официально не назывались.

23 июля Следственный комитет задержал Виталия Бурлакова, директора коммерческой организации, которой принадлежит лагерь «Холдоми», и директора этого лагеря Максима Кузнецова. Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 Уголовного кодекса).