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Медведев утвердил кандидатуру тринадцатого заместителя Орешкина

Премьер Дмитрий Медведев назначил заместителем министра экономического развития Полину Бадасен. Об этом говорится в распоряжении правительства, сообщает «РИА Новости». На портале нормативных актов и сайте правительства этот указ пока не опубликован.

До этого Бадасен с февраля 2017 г. была директором департамента макроэкономического анализа и прогнозирования в Минэкономразвития. Она родилась в 1986 г., в 2008–2011 гг. была экономистом в ЦБ, в 2011–2012 гг. работала в инвестиционной компании «Открытие капитал». В 2012 г. вернулась в ЦБ, где была начальником управления разработки макроэкономических сценариев департамента денежно-кредитной политики, а в 2016–2017 гг. работала в Минфине на должности заместителя директора департамента бюджетной политики и стратегического планирования.

В настоящее время, согласно данным на сайте Минэкономразвития, у руководителя ведомства 12 заместителей. Бадасен, таким образом, станет тринадцатой.

Последнее назначение заместителя руководителя Минэкономразвития произошло четыре дня назад. На должность был назначен Савва Шипов, который отвечает за организацию законопроектной работы министерства и взаимодействие с обеими палатами российского парламента.