Двое россиян погибли в Италии при крушении вертолета

Недвижимость

Новости

Минстрой заявил о переходе более 370 застройщиков на эскроу-счета

Более 370 застройщиков в России уже перешли на работу со специальными банковскими счетами (эскроу-счетами), сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин в Госдуме на совещании по обеспечению парламентского контроля ценообразования в сфере жилищного строительства. «По состоянию на вчера 627 разрешений на 9,6 млн кв. м переведены на эскроу-счета – 373 застройщика», – отметил Стасишин.

На данный момент действует 8666 разрешений на строительство, по которым можно построить 122 млн кв. м недвижимости, рассказал он, ссылаясь на единую информационную систему «Дом.РФ». Разрешения выданы 3948 застройщикам по всей стране. При этом около 59,3 млн кв. м жилья будут достраиваться по старой схеме – под банковским сопровождением и контролем региона. По его словам, предельный срок строительства этих проектов составляет два года.

Часть застройщиков сейчас наращивают темпы строительства, чтобы успеть к 1 октября попасть под критерии, разрешающие построить по старым правилам, добавил замминистра.

С 1 июля 2019 г. российские застройщики лишились возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на банковских счетах эскроу, строительство при этом будет вестись за счет банковских кредитов. Воспользоваться деньгами дольщиков застройщики смогут только после ввода объекта в эксплуатацию и регистрации в Едином государственном реестре недвижимости права собственности на первую квартиру.

В июне «Коммерсантъ» писал, что Министерство строительства может перенести с 1 июля на 1 октября переход застройщиков на использование эскроу-счетов, но ведомство опровергло эту информацию.