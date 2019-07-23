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МИД России предложил концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе

Москва предлагает странам Персидского залива создать организацию по безопасности, куда вошли бы Россия, США, Китай, Индия, Евросоюз и друге заинтересованные стороны. Об этом говорится в опубликованной на сайте МИД России концепции коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

В документе добавляется, что напряженность в регионе негативно сказывается на безопасности, политической и экономической стабильности всего мира. Поэтому в сложившихся условиях «требуются энергичные и эффективные действия на международном и региональном уровнях в интересах выправления и последующего оздоровления обстановки в зоне Персидского залива», а также для преодоления затянувшегося кризиса.

В концепции подчеркивается, что приоритетное значение имеет консолидация в составе единой антитеррористической коалиции всех сил, заинтересованных в ликвидации экстремистско-террористического очага на Ближнем Востоке, обеспечении устойчивого политического урегулирования в Сирии, Йемене, других странах региона. Антитеррористические действия должны выстраиваться на прочной базе международного права под эгидой Совета Безопасности ООН.

Все стороны должны быть привержены международному праву, отмечается в концепции.