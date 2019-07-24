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Сотрудник МЧС задержан по подозрению в халатности после пожара в детском лагере

По делу о пожаре в детском палаточном лагере в Хабаровском крае задержан сотрудник МЧС Эдуард Новгородцев, сообщил Следственный комитет России. В отношении него возбуждено уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет семь лет лишения свободы.

Новгородцев возглавляет отдел надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному району, в котором находится детский лагерь, где произошел пожар. Следствие предполагает, что он знал о нарушениях противопожарных норм в палаточном городке и не обязал руководство лагеря их исправить.

Ранее в связи с пожаром были задержаны учредитель и директор ООО «Экстрим сервис» Виталий Бурлаков, которому принадлежит детско-оздоровительный лагерь «Холдоми», и директор этого лагеря Максим Кузнецов. Они подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК). Все уголовные дела, связанные с пожаром, объединены в одно производство, отметил Следственный комитет.

Пожар в палаточном лагере произошел в ночь на 23 июля. Из 26 палаток 20 сгорели полностью. При пожаре пострадали 12 человек – пятеро взрослых и семеро детей, одна девочка погибла. Позже стало известно, что в реанимации скончались еще трое пострадавших. В регионе 24 июля объявлено днем траура.

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь