Политика

Новости

Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на Конституцию

Экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков отказался отвечать на вопросы следователя, сославшись на ст. 51 Конституции, которая гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя и своих близких. Об этом политик рассказал после допроса в Следственном комитете.

По словам Гудкова, следователь спрашивал его о том, каким образом он стал кандидатом в депутаты Мосгордумы, за счет каких средств финансировалась его избирательная кампания и кто его поддерживал в ходе нее. Также было много вопросов, связанных с разными акциями и митингами, добавил политик. «По этим вопросам я воспользовался 51-й статьей Конституции», – сказал Гудков.

Политик отметил, что вместо ответов на эти вопросы рассказал следователю о том, как несправедливо устроена избирательная система и как незаконно забраковали подписи, которые он сдал в избирком.

По словам Гудкова, в следующий раз он должен явиться в Следственный комитет вечером 25 июля. В его присутствии будут досматриваться изъятые у него гаджеты. Гудков рассказал, что при обыске у него изъяли четыре компьютера и телефон. Также политик должен явиться на допрос днем 26 июля. Гудков проходит по делу как свидетель.

Накануне вечером у Гудкова, директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова и ряда других оппозиционеров прошли обыски. По словам пресс-секретаря Гудкова, следственные действия связаны с запланированной 27 июля акцией протеста. Также ряд независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы были вызваны на допрос, в том числе Геннадий Гудков, Юлия Галямина, Любовь Соболь и Елена Русакова.

Жданову, Гудкову и еще нескольким оппозиционерам ранее отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму, потому что более 10% собранных ими подписей были признаны недействительными. 14 июля у здания Мосгоризбиркома прошел стихийный митинг в поддержку независимых кандидатов. Следственный комитет из-за него возбудил уголовное дело по ст. 141 УК (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий).

Позже политик Алексей Навальный предложил 27 июля провести несанкционированный митинг у здания мэрии Москвы, если к тому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты. За призыв к участию в акции 24 июля суд арестовал его на 30 суток.

Как прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы