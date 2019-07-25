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Иностранные бизнесмены в России раскритиковали арест Дельпаля

Продление ареста партнеру Baring Vostok французу Филиппу Дельпалю вызывает непонимание и обеспокоенность, говорится в заявлении Франко-российской торгово-промышленной палаты и советников по внешней торговле Франции.

Как свидетельствует информация на сайте Ассоциации европейского бизнеса (AEB), она присоединилась к заявлению. Также к заявлению присоединились Американская торговая палата в России, Российско-германская внешнеторговая палата и Финско-российская торговая палата.

Предприниматели также обратили внимание на неудовлетворительное качество перевода во время слушаний 9 июля, на которых был продлен арест Дельпаля. Просьбу Дельпаля о приглашении дополнительного переводчика отклонили, отмечается в заявлении. «Филипп Дельпаль заслуживает справедливого обращения, по меньшей мере, переведения под домашний арест на время следствия», – говорится в заявлении.

Дельпаль – один из обвиняемых по делу Baring Vostok. Помимо него фигурантами дела являются основатель фонда Майкл Калви, еще двое сотрудников Baring Vostok, экс-председатель правления «Восточного» Алексей Кордичев. Им предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Дело заведено по заявлению акционера «Восточного» Шерзода Юсупова.

В апреле Калви и Кордичеву изменили меру пресечения на домашний арест. Другие фигуранты по-прежнему в СИЗО. Помимо Кордичева, давшего показания на других обвиняемых, никто не признал вину.