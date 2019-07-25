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СБУ назвала причины освобождения моряков с российского танкера

Служба безопасности Украины (СБУ) отпустила российских моряков с задержанного в порте Измаил танкера Nika Spirit, поскольку они оказались непричастны к нарушениям законодательства, говорится в сообщении ведомства. Украинские следователи провели обыски и допросы моряков и выяснили, что экипаж танкера не нарушал нормы морского права и законы Украины.

«Украина является правовым государством, добросовестно соблюдает морское международное право и решения Международного трибунала ООН», – отмечается в сообщении.

СБУ сообщила о задержании российского танкера Nika Spirit в порту Измаил днем 25 июля. В украинском ведомстве утверждают, что именно этот корабль блокировал проход украинских кораблей в Керченском проливе в конце ноября 2018 г. Раньше он носил название Neyma, заявили в СБУ. Опознать судно удалось по идентификационному номеру Международной морской организации, который присваивается всем судам. Сотрудники СБУ провели обыски на судне и допросили его экипаж.

На борту были 10 моряков. Представитель посольства России на Украине сообщил, что экипаж освобожден и направляется домой, а судно остается в Измаиле.