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Кинотеатр «Пионер» пожаловался в Конституционный суд на цензуру Минкультуры

Кинотеатр «Пионер» обратился в Конституционный суд (КС) с жалобой на цензуру в связи с отзывом прокатного удостоверения у британского фильма «Смерть Сталина», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение адвокатского бюро «Бартолиус», которое представляет кинотеатр. Поводом для жалобы стал штраф в 280 000 руб., который «Пионер» получил за показ картины, прокатное удостоверение которой отозвал Минкульт. Представитель кинотеатра подтвердил «Ведомостям» подачу жалобы в КС.

«Пионер» попросил КС признать нормы, устанавливающие систему выдачи и отзыва прокатного удостоверения, неконституционными. По мнению заявителя, они фактически вводят систему предварительной и последующей цензуры, запрещенной Конституцией. Кинотеатр также оспаривает нормы закона об экстремизме. Сейчас они позволяют признать экстремистским любое сатирическое высказывание на политическую тему, причем во внесудебном порядке, считает кинотеатр.

Минкульт уже не раз комментировал ситуацию с фильм «Смерть Сталина», заявила «Ведомостям» директор департамента кинематографии Ольга Любимова: «Добавить по конкретному обращению в КС нам пока нечего». На запрос «Интерфакса» о комментарии она добавила, что жалобу «Пионера» на цензуру должны рассматривать и комментировать юристы, а не департамент.

«Смерть Сталина» – сатирическая комедия британского режиссера Армандо Ианнуччи о борьбе за власть, развернувшейся после смерти советского вождя. Премьера фильма в России должна состояться 25 января, но Минкультуры отозвало у картины прокатное удостоверение. Сделать это министра культуры Владимира Мединского попросили режиссеры Никита Михалков, Владимир Бортко и еще несколько человек. По их мнению, фильм является «злобной и абсолютно неуместной якобы «комедией», которая «очерняет память о наших гражданах, победивших фашизм». Режиссеры также увидели в фильме экстремистскую информацию. Несмотря на отзыв прокатного удостоверения, кинотеатр «Пионер» провел три сеанса картины, за что суд оштрафовал его.

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