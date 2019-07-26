Соратника Навального допустили до выборов мэра Новосибирска
Лидер штаба оппозиционера Алексея Навального в Новосибирске Сергей Бойко зарегистрирован в качестве кандидата на выборах мэра города. Такое решение было принято на заседании городского избиркома, сообщает местное издание «Сибкрай».
Бойко – единственный зарегистрированный на выборах в Новосибирске кандидат-самовыдвиженец, сообщает «Интерфакс – Сибирь». В отличие от выдвинутых партиями претендентов, для регистрации ему нужно было собрать почти 5900 подписей в свою поддержку. Он сдал 6500 подписей, а 24 июля узнал, что в избиркоме забраковали только 5,5% при допустимой планке в 10%.
На выборы, который пройдут в единый день голосования 8 сентября этого года, выдвигались 20 человек, пишет «Коммерсантъ – Новосибирск». Всего зарегистрированы 17 кандидатов. Отказано было двум самовыдвиженцам, которые не смогли собрать подписей, и кандидату от Партии социальных реформ.