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Задержан директор ФБК Иван Жданов

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. «Я задержан. Всем хорошего дня. Россия будет свободной!» – написал он в Twitter. Других подробностей Жданов не привел.

Накануне в штабе директора ФБК прошли обыски, были изъяты несколько телефонов и пара ноутбуков. Об этом сообщал руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков.

Жданов и ряд других оппозиционеров, которых не допустили к выборам в Мосгордуму, днем 27 июля намерены провести у мэрии Москвы несанкционированную акцию. О ней было объявлено еще неделю назад на митинге в поддержку независимых кандидатов в депутаты. Оппозиция тогда выдвинула ультиматум московским властям, пообещав 27 июля выйти на несанкционированный митинг у здания мэрии, если к этому времени не будут зарегистрированы все независимые кандидаты.

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