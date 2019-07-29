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Алексея Навального выписали из больницы

Оппозиционера Алексея Навального выписали из больницы и отправили обратно в спецприемник, где он отбывает арест. Об этом сообщила его лечащий врач Анастасия Васильева, передает телеканал «Дождь».

По ее словам, она сфотографировала выписку и в ближайшее время ее опубликует. Также Васильева назвала действия врачей больницы непрофессиональными, так как, считает она, до сих пор непонятна причина ухудшения самочувствия политика. Она предлагала оставить Навального еще на трое суток в стационаре, чтобы дождаться результатов анализов, подчеркнула врач.

Сам Навальный считает, что причиной отравления было химическое вещество, передала его слова Васильева. Политик рассказал ей, что перед его отравлением администрация спецприемника отправила заключенных на прогулку, хотя некоторые из них хотели остаться в камерах.

Позже Telegram-канал Varlamov News опубликовал видеозапись, на которой показано, как Навального ведут из больницы к полицейскому автомобилю, чтобы доставить в спецприемник.

Навальный был госпитализирован из спецприемника утром 28 июля. В больнице, куда его доставили, ему поставили диагноз «острая аллергическая реакция», хотя ранее он не страдал от аллергических реакций, рассказывала его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Навальный отбывает 30 суток ареста. Симоновский суд Москвы признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).