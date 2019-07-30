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Мосгоризбирком подтвердил отказ в регистрации Яшину и Галяминой

Мосгоризбирком признал законным отказ в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы политикам Илье Яшину и Юлии Галяминой, передает ТАСС. Их жалобы на то, что собранные подписи были ошибочно забракованы из-за неверного ввода данных при проверке через базы МВД, оставлены без удовлетворения. Ранее рабочая группа Мосгоризбиркома, которая рассматривает претензии к решениям окружных избирательных комиссий, также рекомендовала Мосгоризбиркому не удовлетворять жалобы этих кандидатов.

Председатель совета депутатов Красносельского района Москвы Илья Яшин собирался избираться по 45-ому округу (районы Басманный, Красносельский, Мещанский, Сокольники). Он подал документы на регистрацию 5 июля. Через неделю он получил протокол о проверке подписных листов, согласно которому недействительными были признаны 562 подписи, что больше максимально допустимой по закону доли брака в 10%. С таким решением Яшин не согласился и обжаловал его в Мосгоризбиркоме. Щербинский районный суд 29 июля арестовал Яшина на 10 суток за призыв выйти на несогласованную акцию 27 июля в поддержку незарегистрированных депутатов, а затем Троицкий районный суд добавил ему еще 10 суток ареста.

Мунициальный депутат Юлия Галямина планировала избираться по 9-ому округу (Тимирязевский, Беговой, Савеловский районы). Ей также было отказано в регистрации из-за высокой доли брака в собранных подписях. Галямина по решению Хорошевского суда была арестована на 10 суток за призывы к несогласованным акциям протеста 27 июля.

Выборы в Мосгордуму должны пройти 8 сентября. В середине июля избиркомы отчитались о том, что рассмотрели документы кандидатов в депутаты Мосгордумы. В результате зарегистрировано 233 кандидата, еще 57 было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальный депутат Константин Янкаускас, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами в депутаты.

«Яблочники», Гудков и Соболь. Кого не пустили на выборы в Мосгордуму