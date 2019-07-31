КНДР осуществила запуск нескольких ракет

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Штабы оппозиции подадут заявку на проведение митинга 10 августа

Штабы незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы направят в столичную мэрию заявку на проведение митинга 10 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на политика Геннадия Гудкова и пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. По словам Гудкова, независимые кандидаты «не хотели бы подвергать своих сторонников насилию, поэтому рассматривают вариант мирного митинга».

«Ожидается множество людей, которые впервые в жизни примут участие в политической акции. Поэтому мы рассматриваем формат официально согласованного мероприятия и заботимся о хорошей организации», – написала Соболь на своей странице в Facebook. Позже она уточнила, что заявку на проведение митинга 10 августа подала незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Елена Русакова, сама Соболь созаявителем на проведение согласованной акции не является. «Я на контакте с ней и другими потенциальными заявителями акции 10 августа. Как и по мероприятию 3 числа мы, незарегистрированные кандидаты, делаем все возможное, чтобы избежать провокаций со стороны властей», – добавила она.

Соболь подчеркнула, что планы согласовать акцию 10 августа не означают отмены не согласованной властями акции 3 августа. Она призвала своих сторонников выйти в этот день на мирное шествие по Бульварному кольцу и дойти от Никитских до Покровских ворот. «Растущая общественная активность дает нам всем шанс добиться нормальных выборов», – пояснила она.

Предыдущая несогласованная акция протеста из-за отказа независимым кандидатам участвовать в выборах в Мосгордуму состоялась 27 июля. Она была одной из самых массовых. По данным МВД, в ней приняли участие 3500 человек, организаторы насчитали не менее 10 000. МВД отчиталось о задержании 1074 человек. По данным «ОВД-инфо», задержанных больше – 1373 человека. В их числе было 42 несовершеннолетних. Не менее 25 человек получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин оценил действия полиции как адекватные.

Выборы в Мосгордуму пройдут в единый день голосования 8 сентября. Мосгоризбирком допустил на выборы 233 кандидата, еще 57 кандидатам было отказано в регистрации. Большинство оппозиционных политиков, среди которых юрист ФБК Любовь Соболь и соратник Алексея Навального Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас, Юлия Галямина и Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, член «Яблока» Елена Русакова и Кирилл Гончаров, не были зарегистрированы кандидатами: окружные комиссии нашли в подписях, предоставленных кандидатами, более 10% брака.

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