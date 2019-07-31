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Авиация МЧС приступила к тушению лесных пожаров в Сибири

Авиация МЧС начала тушить лесные пожары на территории Красноярского края, сообщила ТАСС пресс-служба регионального главка МЧС. На борьбу с пожарами направлены два воздушных судна Бе-200, в готовности находятся еще один такой самолет-амфибия и вертолет Ми-8.

Накануне в Красноярский край прибыл первый замглавы МЧС Александр Чуприян. На экстренном совещании 30 июля он сообщил, что тайга в Сибири и частично на Дальнем Востоке горит на площади 3 млн га и пожар продолжает распространяться. По словам замминистра, действующие лесные пожары не представляют угрозы населенным пунктам и объектам экономики, но люди страдают от задымления. В связи с этим было принято решение увеличить группировку пожарных в регионах Сибири.

Вечером 30 июля в Красноярск прибыли 15 единиц специализированной техники и более 100 спасателей из соседних регионов, сообщил региональный главк МЧС.

Также 31 июля в Красноярский край вылетит министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба ведомства. Накануне премьер Дмитрий Медведев провел совещание, на котором поручил Кобылкину разобраться на месте в сложившейся ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в середине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. До сих пор пожары не тушили, поскольку, по мнению властей, затраты на тушение превысят возможный ущерб от огня.

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