Недвижимость

Новости

В Петербурге задержан гендиректор строительной компании «Норманн»

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали генерального директора строительной компании «Норманн», одной из крупнейших в Ленинградской области, Виктора Смирнова. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах региона и подтвердили изданию Znak.com дольщики и городской комитет по строительству.

По словам собеседника ТАСС, в ближайшее время должен решиться вопрос об избрании Смирнову меры пресечения. Источник агентства не уточнил, из-за чего задержан гендиректор «Норманна». Znak.com отмечает, что вмешательству правоохранительных органов предшествовала пятидневная голодовка дольщиков, которые требовали, чтобы Смирнов подписал договор о передаче долгостроя найденному правительством инвестору. В мае чиновники договорились, что ГК ПИК достроит два проблемных жилых комплекса «Норманна» – «Три апельсина» и «На Заречной». Однако Смирнов так и не подписал акт передачи объектов, обвинив комитет по строительству в давлении на него.

Смирнова уже задерживали в январе 2019 г. по делу об особо крупном мошенничестве, которое расследует петербургский главк МВД. Тогда спустя двое суток после задержания его отпустили под обязательство о явке, а позже в качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Незадолго до этого была приостановлена деятельность ООО «Норманн ЛО» (является одним из юрлиц «Норманна»), связанная с привлечением средств дольщиков. У «Норманна» около 6000 дольщиков в Петербурге и Ленинградской области. Застройщик не может завершить три долгостроя в городе и три в области. О проблемах «Норманна» стало известно еще в 2017 г.