Сын музыканта Талькова стал кандидатом в Тульскую думу от КПРФ
Сын советского музыканта Игоря Талькова зарегистрирован в качестве кандидата на выборы в Тульскую областную думу от КПРФ, передает ТАСС со ссылкой на данные региональной избирательной комиссии. Игорь Тальков-младший баллотируется по одномандатному избирательному округу № 23.
База данных избиркома действительно содержит данные о регистрации в качестве кандидата Игоря Талькова, которому 37 лет. Дата его рождения совпадает с данными сына музыканта.
Игорь Тальков-младший связал свою жизнь с музыкой и в 2000-е выпустил несколько альбомов. Тальков-младший в данный момент временно нигде не работает, отмечается на сайте комиссии. В мае Чертановский суд Москвы оштрафовал Игоря Талькова на 200 000 руб. за повторную езду в состоянии алкогольного опьянения. Информация о судимости внесена в его карточку на сайте избиркома.
Всего для участия в выборах депутатов Тульской областной думы выдвинуто 602 кандидата: 144 — по одномандатным избирательным округам, 458 — по единому избирательному округу. Выборы пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 г.