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ТАСС: МВД просит перенести матч «Спартак» – «Динамо» из-за митинга оппозиции

Начальник столичного главка МВД Олег Баранов направил в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо с просьбой перенести матч между «Спартаком» и «Динамо», запланированный на субботу, 3 августа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По его словам, Баранов обосновал необходимость переноса нехваткой полицейских из-за митинга оппозиции, который также она планирует провести 3 августа. Собеседник агентства не исключил, что в случае отказа РПЛ от переноса матча столичной полиции придется задействовать сотрудников из других регионов.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» – старейшее российское футбольное дерби. Команды сыграли в первом чемпионате по футболу СССР в 1936 г. Ближайший матч должен пройти на спартаковском стадионе «Открытие арена» в субботу, в 19.00. Клуб уже полторы недели продает билеты на игру. Обе команды не слишком удачно начали сезон, лишь один раз выиграв в трех турах. «Спартак» на этой неделе продал несколько ведущих игроков.

Первым о желании полиции перенести дату сообщил сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин. В пресс-службе «Спартака» и РПЛ пока отказываются комментировать эту информацию. Футбольный комментатор и сотрудник «Первого канал» Василий Конов в своем Telegram-канале написал, что РПЛ «пока держит оборону» и не хочет переносить дату матча.

Заявку на митинг 3 августа подавали члены московского отделения Либертарианской партии. Они просили провести акцию на Лубянской площади, однако московская мэрия согласовала мероприятие на проспекте Сахарова. Либертарианская партия на эту площадку не согласилась и направила в мэрию официальный отказ от митинга.