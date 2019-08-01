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Медведев заявил о создании территории опережающего развития «Забайкалье»

Премьер Дмитрий Медведев на совещании о развитии Забайкальского края сообщил, что подписал постановление о создании территории опережающего развития «Забайкалье», передает ТАСС.

По его словам, в Забайкальском крае планируется реализовать 15 проектов в сфере промышленности, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых на сумму почти в 200 млрд руб. Это приведет к созданию не менее 9 200 новых рабочих мест.

«Планируемые налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет составят 31 млрд руб.», — доложил Медведеву министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он добавил, что некоторым инвестпроектам потребуется инфраструктурная поддержка со стороны государства.

Самым крупным проектом станет развитие Удоканского месторождения меди, им займется Байкальская горнорудная компания в поселке Удокан. Козлов сообщил, что в период строительства комбината до 2022 г. на объекте будут находиться 3500 человек, а после стройки туда будут регулярно приезжать не менее 2000 человек. Министр отметил, что дорога от Читы до месторождения на поезде занимает более 2,5 суток, поэтому необходимо наладить авиасообщение. В связи с этим необходимо ускорить модернизацию аэропорта Чара, финансирование на эти цели предусмотрено в комплексном плане развития по программе Минтранса с 2022 г.

«Мы хотели бы попросить поддержки, чтобы с 2022 г. перенести на начало 2020 г.», — добавил Козлов и пояснил, что это предложение поддержано Минтрансом.