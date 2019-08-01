В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

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Роспотребнадзор признал ситуацию с основным препаратом для лечения ВИЧ критической

Роспотребнадзор заявил о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина, передает «Интерфакс». «Ситуация критичная. Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них – ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место: если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», – рассказал «Интерфаксу» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, закупки лавимудина для ВИЧ-инфицированных в третий раз не состоялись: Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать препарат, чтобы обеспечить им большее число инфицированных, в какой-то момент поставщики с этим не согласились. «Но уменьшение не может быть бесконечным. Компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе финансирование придется увеличивать», – заключил Покровский.

На эту проблему обратил внимание и «Коммерсантъ», который 1 августа написал об обращении движения «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) к премьеру Дмитрию Медведеву. В нем указывается, что ситуация с поставками препарата носит беспрецедентый характер. «Пациентский контроль» направил запросы во все регионы страны и получил ответы от 31 региона. В них сообщается, что запасы ламивудина на исходе: в одном их хватит до середины августа, в трех – до конца августа, в семи – запас до конца сентября, а в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев.

В Минздраве утверждают, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая партия препарата будет поставлена к 1 сентября, остальное – к ноябрю, передает «Интерфакс». Потребность в ламивудине в дозировке 150 мг составляет 12 млн таблеток, в дозировке 300 мг – 130 млн таблеток, оценивают в министерстве. Минздрав утверждает, что встречался с поставщиками и договорился о дроблении лотов, а остатки препарата были перераспределены между регионами, чтобы в регионах с дефицитом ламивудина был запас на один-два месяца. Следующий аукцион по закупке, по данным министерства, должен состояться в августе.

По данным Минздрава, в России наблюдается 900 000 ВИЧ-инфицированных. Роспотребнадзор считает, что их больше миллиона, так как часть ВИЧ-положительных людей знают о своем статусе, но не встают на лечение.