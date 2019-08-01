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Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел эксперимент, выявивший ценности осужденных за коррупционные преступления, сообщила на форуме «Вместе против коррупции» сотрудник НИИ Наталья Ратинова.

В рамках эксперимента специалисты НИИ опрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию. Ответы сравнивали с результатами опроса законопослушных государственных служащих. В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования. «Результат был парадоксальным», – отметила Ратинова. Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.

Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного». Кроме того, по результатам исследования, и законопослушные чиновники, и коррупционеры мало ценят закон и власть. «Низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, – это достаточно тревожно», – заметила Ратинова.

В интервью испытуемые говорили о существовании «неких правил игры», которых следует придерживаться, так как это является гарантией безопасности. Эксперты также пришли к выводу, что склонность к коррупции никак не связана с особенностями личности, а зависит скорее от ценностей организации, в которую приходят работать люди.

В декабре 2018 г. Генпрокуратура представила среднестатистический портрет коррупционера, который также был разработан по результатам исследования ведомственного НИИ. В основном коррупционные преступления совершают в России мужчины с высшим образованием, средний возраст взяточника составляет 40 лет. Согласно исследованию, коррупционеры чаще всего коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля.