Новости
Политика
Новости

Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Научно-исследовательский институт Генпрокуратуры провел эксперимент, выявивший ценности осужденных за коррупционные преступления, сообщила на форуме «Вместе против коррупции» сотрудник НИИ Наталья Ратинова.

В рамках эксперимента специалисты НИИ опрашивали бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупцию. Ответы сравнивали с результатами опроса законопослушных государственных служащих. В процессе исследования использовались различные инструменты: тесты, глубинные интервью, проективная методика. Испытуемым не было известно о цели исследования. «Результат был парадоксальным», – отметила Ратинова. Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.

Она подчеркнула, что у коррупционных преступников «значимость материальных ценностей была весьма невысокой». При этом меньше всего коррупционеры ценят развлечения, общественное признание и «переживание прекрасного». Кроме того, по результатам исследования, и законопослушные чиновники, и коррупционеры мало ценят закон и власть. «Низкий ранг закона и власти у послушных госслужащих, в том числе имеющих высшее юридическое образование, – это достаточно тревожно», – заметила Ратинова.

В интервью испытуемые говорили о существовании «неких правил игры», которых следует придерживаться, так как это является гарантией безопасности. Эксперты также пришли к выводу, что склонность к коррупции никак не связана с особенностями личности, а зависит скорее от ценностей организации, в которую приходят работать люди.

В декабре 2018 г. Генпрокуратура представила среднестатистический портрет коррупционера, который также был разработан по результатам исследования ведомственного НИИ. В основном коррупционные преступления совершают в России мужчины с высшим образованием, средний возраст взяточника составляет 40 лет. Согласно исследованию, коррупционеры чаще всего коммуникабельны, эмоционально устойчивы, готовы много работать и обладают высокой степенью самоконтроля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.

Сеть была признана судом виновной в совершении административного правонарушения в соответсвии со ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»). Пресс-секретарь суда уточнила, что в период приостановки деятельности Healthy Food должна провести работы по устранению нарушений.

Новость дополняется...

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Greenpeace передала в Госсовет России петицию о пожарах в Сибири

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российское отделение Greenpeace передало в Государственный совет России петицию о лесных пожарах в Сибири. Об этом сообщила пресс-служба организации. На момент публикации документ подписали 333 279 человек.

В петиции содержатся три требования: направить дополнительные силы на борьбу с огнем, сказать правду о задымлении и помочь людям его пережить, а также пересмотреть зоны контроля, чтобы не допустить повторения ситуации.

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в нескольких районах Бурятии и Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

На сайте Change.org опубликована еще одна петиция, связанная с лесными пожарами. Ее авторы требуют ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории Сибири. Петицию подписали 868 953 человека.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Безос продал акции Amazon на $1,8 млрд

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Основатель и главный исполнительный директор Amazon Джефф Безос в последние три дня июля продал акции компании на $1,8 млрд, сообщил Forbes со ссылкой на документы, поступившие в американскую Комиссию по ценным бумагам и биржам. После уплаты налогов у миллиардера останется около $1,4 млрд, отмечает издание.

Безос продал чуть более 900 000 акций Amazon в период с 29 по 31 июля, когда цена акций компании составляла примерно $1900. Капитализация компании к закрытию 31 июля составляла $115 млрд.

Ранее Безос уже продавал пакеты акций Amazon (последний раз – в октябре 2018 г.), однако нынешняя продажа, похоже, стала самой крупной, отметил Forbes. В 2017 г. сообщалось, что Безос намерен каждый год продавать акции Amazon примерно на $1 млрд, чтобы финансировать свою компанию Blue Origin, ориентированную на исследование космоса.

В июле Безос развелся со своей женой Маккензи после 25 лет совместной жизни. При разводе она получила около 19,7 млн акций Amazon, что составляет около 4% компании. Это позволило Маккензи Безос занять 23-ю строчку в списке богатейших людей мира по версии Bloomberg, состояние бывшей жены Безоса теперь оценивается в $37,5 млрд.

Безосу после развода досталось 12% акций стоимостью $114,8 млрд. При этом он сохранил право голоса по всем голосующим акциям Amazon, которые принадлежали паре. Безос остался самым богатым человеком мира: его состояние на 1 августа оценивалось в $117 млрд.

Самые богатые люди в мире. Рейтинг Forbes за 2019 год

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Недвижимость
Новости

КС встал на сторону дачников в споре с «Газпромом»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Судья Конституционного суда (КС) Гадис Гаджиев вступился за дачников, которые спорят с нефтегазовыми компаниями и операторами трубопроводов из-за массового сноса дач, построенных вблизи объектов этих компаний, передает телеканал «Дождь». Гаджиев предложил включить в Земельный кодекс норму, гарантирующую владельцам таких дач компенсации. Участки были предоставлены под садоводство и огородничество еще в РСФСР, возводить дома на них было разрешено законами, правилами и СНиПами, которые действовали в то время, а «дачная амнистия» позволила владельцам оформить право собственности на свои постройки, решил КС. До конца 2019 г. правительство России должно внести в Госдуму законопроект о том, кто и в каком соотношении должен возмещать убытки граждан, говорится в постановлении суда №26-П от 3 июля.

По информации «Дождя», иски к дачникам, чьи участки находятся в защитных зонах магистральных трубопроводов, подали «Газпром», «Транснефть» и «Лукойл». Сами дачники признавались, что узнавали о том, что их постройки находятся в опасном соседстве с трубопроводами, только после получения исков, отмечает телеканал. В спорах суды встают на сторону бизнеса, считая, что подобные постройки вне зависимости от ранее действовавших норм должны быть принудительно снесены.

Вопрос, за чей счет должны быть снесены постройки, до сих пор оставался открытым. По 342-ФЗ от 3 августа 2018 г. («О внесении изменений в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты РФ») компании должны заключать с собственниками соглашения по выкупу объектов и выплате компенсаций, однако эта норма распространяется только на защитные зоны, установленные лишь после вступления закона в силу. Как компенсировать убытки владельцам дач в «старых» защитных зонах, законодатели до сих пор не решили, поэтому возмещения владельцам дач в массе не выплачивались ни монополистами, ни муниципалитетами. Граждане также не сносили дома и сталкивались с судебными приставами.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Самый большой в России молочный комплекс начали строить в Пензенской области

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В Сердобском районе Пензенской области началось строительство самого большого в России молочного комплекса замкнутого цикла на 5200 голов, сообщили в пресс-службе «Русмолко». Компания вложит в этот проект 4,5 млрд руб. в течение трех лет.

Комплекс будет построен на площади 67 га, где разместят семь коровников, четыре телятника, доильно-молочный блок и склады хранения кормов. Проект будет реализован в два этапа. Первую очередь планируется ввести в IV квартале 2019 г., вторую – в IV квартале 2020 г.

«Русмолко» ожидает, что новый молочный комплекс позволит компании нарастить суточный надой с 255 до 436 т и достигнуть показателя валового надоя 160 000 т молока в год. По итогам 2018 г. валовый надой молока составил 85 000 т.

«Русмолко» – один из крупнейших производителей молока в России. Под управлением компании находится 156 235 га, что делает ее одним из крупнейших в стране владельцев сельхозземель. В июле основатель «Русмолко» Наум Бабаев продал остававшийся у него блокпакет сингапурской Olam International, которая с 2012 г. владеет 75% акций компании.

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

ФАС одобрила покупку Рефтинской ГРЭС «Кузбассэнерго»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) одобрила ходатайство «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании) о покупке Рефтинской ГРЭС у компании «Энел Россия» (входит в итальянскую Enel), сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя ФАС Виталия Королева. Пр этом ФАС предписала «Кузбассэнерго» не допускать значительного повышения цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности.

Рефтинская ГРЭС установленной мощностью 3,8 ГВт, расположенная в Свердловской области, является самой крупной угольной электростанцией в России. Станция состоит из шести энергоблоков мощностью 300 МВт и четырех энергоблоков мощностью 500 МВт.

В июне «Энел Россия» сообщила о подписании договора о продаже станции за сумму не менее 21 млрд руб. без учета НДС. Акционеры компании одобрили сделку. Полученные средства пойдут на выплату долга и инвестиции, но компания рассмотрит и другие варианты, сообщил представитель «Энел Россия» в среду.

«Энел Россия» планирует закрыть сделку до конца этого года. После этого компания будет арендовать и эксплуатировать станцию еще от шести до двенадцати месяцев, пока новый владелец не получит необходимые лицензии и разрешения.

Финансы
Новости

У компании «Открытие брокер» сменится гендиректор

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Генеральный директор «Открытие брокера» Валерия Авксентьева, работавшая в группе с 2005 г., покидает компанию, сообщил ее представитель.

Исполняющим обязанности гендиректора станет Владимир Крекотень, который до этого занимал должность первого заместителя Авксентьевой. Он работает в «Открытие брокере» с 2006 г. и ранее возглавлял департамент маркетинга и продаж.

В новой должности Крекотень будет отвечать за формирование и реализацию стратегии бизнеса «Открытие брокера», направленной на выход в тройку лидеров рынка к концу 2021 г. «Перед нами стоит амбициозная цель – войти в тройку лидеров российского инвестиционного бизнеса. И я считаю, что наша команда способна в кратчайшие сроки продемонстрировать необходимый результат», – передал он через пресс-службу.

Среди других целей «Открытие брокера» в ближайшее время – развитие цифровых каналов продаж с фокусом на состоятельных клиентах, повышение автоматизации бизнес-процессов, а также продолжение продуктовой интеграции с банком «Открытие», перечисляет представитель компании.

«Открытие брокер» работает на рынке инвестиционных услуг с 1995 г. и входит в состав группы банка «Открытие». По данным Московской биржи за июль 2019 г., группа находилась на шестом месте по числу зарегистрированных клиентов и обслуживала более 206 000 человек.

Политика
Новости

Власти Еврейской автономной области ввели режим ЧС из-за паводка

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Еврейской автономной области (ЕАО) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы подтопления населенных пунктов, говорится в сообщении на сайте областного правительства.

В некоторые районы области завозят материалы для отсыпки и построения ограждений. Делаются запасы медикаментов и продуктов питания. При этом власти уточняют, что необходимо быть готовыми к угрозе подтопления ряда населенных пунктов, домов и приусадебных участков.

Кроме того, в связи с высоким уровнем воды в реке Амур со 2 августа приостанавливается движение речных судов грузового и пассажирского сообщения в пункте пропуска Нижнеленинское и грузового сообщения в пункте пропуска Амурзет.

Из-за дождей за прошедшие сутки уровень воды в Амуре поднялся на 28–58 см. Вода затопила дороги вблизи населенных пунктов Пашково, Ленинское и Нижнеспасское. У населенного пункта Нагибово уровень воды в Амуре превысил норму на 66 см.

Политика
Новости

Роспотребнадзор признал ситуацию с основным препаратом для лечения ВИЧ критической

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Роспотребнадзор заявил о том, что в России заканчиваются запасы одного из основных препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных – ламивудина, передает «Интерфакс». «Ситуация критичная. Думаю, подходит к концу запас препарата. А основные схемы лечения основаны на трех препаратах, как правило, один из них – ламивудин. Он эффективен, у него мало побочных эффектов. Это слабое место: если он выпадает из схемы, возникает проблема у большей части пациентов», – рассказал «Интерфаксу» руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

По его словам, закупки лавимудина для ВИЧ-инфицированных в третий раз не состоялись: Минздрав снижал цены, по которым был готов закупать препарат, чтобы обеспечить им большее число инфицированных, в какой-то момент поставщики с этим не согласились. «Но уменьшение не может быть бесконечным. Компании перестали выходить на аукционы с невыгодными для них условиями. Так или иначе финансирование придется увеличивать», – заключил Покровский.

На эту проблему обратил внимание и «Коммерсантъ», который 1 августа написал об обращении движения «Пациентский контроль» (объединяет людей, затронутых проблемой ВИЧ) к премьеру Дмитрию Медведеву. В нем указывается, что ситуация с поставками препарата носит беспрецедентый характер. «Пациентский контроль» направил запросы во все регионы страны и получил ответы от 31 региона. В них сообщается, что запасы ламивудина на исходе: в одном их хватит до середины августа, в трех – до конца августа, в семи – запас до конца сентября, а в Тульской области ламивудина нет уже в течение нескольких месяцев.

В Минздраве утверждают, что 26 июля был заключен госконтракт на поставку ламивудина. Первая партия препарата будет поставлена к 1 сентября, остальное – к ноябрю, передает «Интерфакс». Потребность в ламивудине в дозировке 150 мг составляет 12 млн таблеток, в дозировке 300 мг – 130 млн таблеток, оценивают в министерстве. Минздрав утверждает, что встречался с поставщиками и договорился о дроблении лотов, а остатки препарата были перераспределены между регионами, чтобы в регионах с дефицитом ламивудина был запас на один-два месяца. Следующий аукцион по закупке, по данным министерства, должен состояться в августе.

По данным Минздрава, в России наблюдается 900 000 ВИЧ-инфицированных. Роспотребнадзор считает, что их больше миллиона, так как часть ВИЧ-положительных людей знают о своем статусе, но не встают на лечение.

Политика
Новости

В Сибири искусственно вызовут дожди для борьбы с лесными пожарами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Специалисты «Авиалесоохраны» начали искусственно вызывать дожди в Красноярском крае и Иркутской области для борьбы с лесными пожарами. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Условия, пригодные для формирования дождевых облаков, сложились на севере Иркутской области, в зоне действия лесных пожаров, и в Эвенкийском районе Красноярского края, говорится в сообщении. Туда 1 августа вылетел специальный самолет-зондировщик Ан-26, который запустил в облачные системы пиропатроны с йодистым серебром, способствующие образованию дождей. Без вмешательства облака могли бы развеяться без осадков.

Дожди, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным службам в тушении огня, отмечается в сообщении «Авиалесоохраны».

Лесные пожары в Сибири начались в первой половине июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. В общей сложности горит около 3 млн га леса, и пожары продолжают распространяться. 31 июля к тушению присоединилась военная авиация.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

Политика
Новости

Координатора московского штаба Навального задержали на выходе из спецприемника

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Координатора московского штаба Алексея Навального Олега Степанова задержали на выходе из спецприемника, сообщается на странице штаба в Twitter. Его увезли в ОВД по району Хорошево-Мневники. Причина задержания не уточняется.

Хорошевский районный суд Москвы 24 июля арестовал Степанова на восемь суток за повторное нарушение порядка организации или проведения митинга (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ). Поводом стал призыв выйти на акцию 27 июля.

В центре Москвы 27 июля прошел несогласованный митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным полиции, на акции были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. По итогам митинга было заведено четыре уголовных дела: одно – о массовых беспорядках и три – о применении насилия в отношении представителей власти.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow