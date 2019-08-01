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Ответственными за задержания на митинге 33% москвичей назвали самих активистов

За задержания во время несанкционированной акции протеста, прошедшей в Москве 27 июля, в первую очередь ответственны сами организаторы и участники мероприятия, считают жители столицы, принявшие участие в опросе фонда «Петербургская политика». Согласно данным исследования, 20,9% респондентов назвали в большей степени виноватыми в задержаниях участников митинга, еще 12,5% опрошенных считают, что вина лежит на организаторах мероприятия.

30,4% респондентов затруднились назвать виновных в задержаниях. Почти столько же опрошенных считают виновными в задержаниях правоохранительные органы и власти города: 10,5% участников опроса назвали виновными чиновников мэрии, не согласовавших акцию протеста, 10,3% ответственность за задержания возложили на сотрудников полиции, 6,8% – на сотрудников Росгвардии, 5,8% – на правительство и мэра Москвы. 8,2% опрошенных на заданный вопрос ответили, что их «это не интересует».

Телефонный опрос проводился фондом с 29 по 31 июля. В нем принимали участие москвичи старше 18 лет. Количество опрошенных – 1200 человек.

Не согласованная с мэрией акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, во время митинга были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. 30 июля Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. Помимо этого также были возбуждены три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

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