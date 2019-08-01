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Ростуризм попросил увеличить срок электронных виз для иностранцев до 16 суток

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в правительство с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней. Об этом сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на советника Догузовой Дмитрия Горина. По его словам, данная мера позволит увеличить турпоток в Россию на 30–40%. «Ведомости» направили запрос Догузовой о готовящейся инициативе.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Эксперимент был признан успешным. Подобную практику распространили и на Калининградскую область. С 1 июля жители 53 стран получили право оформить 8-дневную электронную визу для пребывания в регионе. А в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Срок пребывания по ним также составит восемь дней.

Также Горин отметил, что Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туроператоров за привлечение в страну иностранных туристов. В мае правительство утвердило правила предоставления таких субсидий из федерального бюджета. Базовый размер субсидии – 1200 руб. за каждого иностранного туриста. Эти туристы должны прибыть из перечня стран, который приводится в документе. Туроператорам доплатят за туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании, Республики Корея, Испании, Японии и Индии. Размер субсидии может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться. Однако максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, не будет превышать 5 млн руб.