Новости
Политика
Новости

Украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, передает украинский «24 канал» со ссылкой на несколько источников. Сам Богдан пока не комментирует СМИ эту информацию. Он проработал на посту главы администрации Зеленского чуть больше двух месяцев.

С начала кампании по выборам президента Украины Богдан был юридическим советником Зеленского. Зеленский победил на выборах. Уже 21 мая, после официального вступления в должность, Зеленский назначил Богдана главой администрации главы государства: она была официально переименована в офис президента Украины.

Источники «24 канала» утверждают, что Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. Ранее сам Богдан в интервью другому украинскому телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.

Богдан окончил юридический и экономический факультеты Львовского государственного университета им. Ивана Франко. Свою политическую карьеру он начал в блоке «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия Луценко, но в 2007 г. в Верховную раду не прошел. С 2007 по 2010 г. Богдан занимал пост заместителя министра юстиции. Его также называют личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Экономика
Новости

Трамп анонсировал введение новых пошлин против Китая

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп пообещал с 1 сентября ввести пошлины в размере 10% на импортируемые товары из Китая стоимостью $300 млрд в год. «В ходе переговоров с Китаем США начнут вводить дополнительные пошлины на оставшиеся товары, поступающие из Китая в нашу страну», – написал Трамп в Twitter.

Пошлины не коснутся товаров на сумму $250 млрд, в отношении которых уже действуют пошлины в размере 25%, отметил Трамп. По его словам, Вашингтон «с нетерпением ждет продолжения позитивного диалога» по всеобъемлющему торговому соглашению с Китаем.

В начале мая Трамп повысил с 10 до 25% пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 млрд из-за недовольства медленным продвижением торговых переговоров с Китаем. Потом Трамп поручил правительству подготовиться к введению 25%-ных пошлин на товары стоимостью еще на $300 млрд. Таким образом, под пошлины фактически подпадет весь импорт из Китая.

Выбор редактора
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
  • Главное
  • Популярное
Политика
Новости

Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августа на проспекте Сахарова

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Власти Москвы согласовали проведение акции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 10 августа, рассказал «Интерфаксу» первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник. По его словам, власти договорились с группой граждан и организатором Еленой Русаковой о проведении митинга на проспекте Академика Сахарова 10 числа с 14.00 до 16.00 с установкой трибуны у дома 9 по проспекту Сахарова. Заявленная численность митинга – до 100 000 человек.

Русакова на своей странице Facebook заявила о том, что никакой информации о согласовании акции 10 августа не получала. «Информация о согласовании митинга 10 августа – неверна, никаких документов я не получала. Была в мэрии, чтобы передать обращение депутатов и председателя "Яблока" о мерах безопасности 3 августа. Итогами беседы не вполне удовлетворена», – написала она. По мнению Русаковой, говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя. Она предложила провести публичную встречу со всеми заявителями.

Ряд муниципальных депутатов подали в префектуру Центрального округа столицы заявки на проведение 3 августа 12 пикетов на Бульварном кольце. Русакова объяснила смену формата с митинга на пикеты тем, что в проведении митинга столичная власть им отказала.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, которую не допустили к выборам, а также зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Технологии
Новости

Русская служба BBC: РБК находится в залоге у ВТБ

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Учредитель сайта, газеты, журнала и телеканала РБК находится в залоге у банка ВТБ, выяснила Русская служба BBC. В медиахолдинге и банке изданию заявили, что в сложившейся ситуации влияние на редакционную политику не оказывается. Условия залога ВТБ не стал комментировать.

Летом 2017 г. структуры бизнесмена Григория Березкина выкупили 65% медиахолдинга РБК у Михаила Прохорова. Официальным покупателем выступила принадлежащая ЕСН Березкина компания «Сотол проект». Сумма сделки тогда не разглашалась. Консультантом сделки был «ВТБ капитал». В сделку, заключенную в июне 2017 г., вошли 65% голосующих акций ПАО «РБК» и около 80% акций ООО «РБК онлайн», говорилось в сообщении медиахолдинга. Спустя месяц доля «Сотол проекта» в компании «РБК онлайн» была заложена в ВТБ, следует из данных ЕГРЮЛ. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», сейчас «РБК онлайн» владеет 100% «Бизнеспресс». Эта компания является официальным учредителем газеты, журнала и информагентства РБК, указано в реестре зарегистрированных СМИ Роскомнадзора. Учредителем телеканала РБК является другая структура медиахолдинга – АО «РБК-ТВ», говорится в реестре. Согласно данным Росстата на конец мая 2019 г., АО «РБК-ТВ» на 100% принадлежало «РБК-онлайн».

Как отмечает Русская служба ВВС, основные активы медиахолдинга записаны на «РБК-онлайн», 80% которой контролируются «Сотол проектом» и находятся в залоге у ВТБ. Еще около 20% принадлежит ПАО «РБК», уточнило издание. ВТБ является не единственным залогодержателем активов РБК. Приобретая медиахолдинг в 2010 г., «Онэксим» Прохорова конвертировал существовавший на тот момент долг в займы и облигации на сумму $90 млн. Товарный знак и наименование «РБК-ТВ» были заложены в нидерландской E.M.I.S. Finance B.V., участвовавшей в процессе реструктуризации долга.

В пресс-службе ЕСН Русской службе ВВС заявили, что имеющаяся в ЕГРЮЛ информация – это «ошибка». После покупки 65% медиахолдинга группа направила миноритариям предложение по выкупу акций. Под обязательную оферту миноритариям необходимо подавать в Центробанк банковскую гарантию, ее группа и оформила в ВТБ, уточнили в компании Березкина. Информация о банковской гарантии содержится в корпоративной отчетности РБК. Процедура выкупа завершилась в октябре 2017 г., «взаимные с ВТБ обязательства полностью исполнены», утверждают в ЕСН.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Политика
Новости

Навальный пожаловался в СКР на отравление в спецприемнике

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Политик Алексей Навальный подал в Следственный комитет России заявление о совершенном в отношении него преступлении, передает «Интерфакс» со ссылкой на его адвоката Вадима Кобзева. Оппозиционер считает, что в спецприемнике, где он находится под административным арестом, его отравили, уточнил адвокат. «Заявление о совершенном преступлении направлено в Зюзинский межрайонный следственный отдел ГСУ СК по Москве», – уточнил Кобзев.

По словам адвоката, в заявлении изложена просьба провести химико-токсикологическую экспертизу для выявления вещества, которым был отравлен политик. Навальный также просит изучить видео с камер, расположенных в спецприемнике, проверить его сотрудников на предмет злоупотребления и превышения должностных полномочий, а также на халатность. «Пока не проведена судмедэкспертиза, не знаем, какой вред здоровью был причинен: легкий вред – это одна статья, средний – другая», – добавил адвокат.

Ранее главврач НИИ скорой помощи имени Склифосовского Алексей Токарев заявил, что в анализах Навального не обнаружены отравляющие вещества. В свою очередь лечащий врач оппозиционера Анастасия Васильева говорила, что выводам экспертов НИИ не стоит доверять.

24 июля Навального направили в спецприемник №1 для отбывания 30 суток административного ареста за призыв к участию в не согласованной с мэрией Москвы акцией протеста. 27 июля политик стал жаловаться на раздражение кожи головы и шеи, 28 июля у него распухло лицо. В этот день Навального доставили в 64-ю городскую больницу. Врачи давали ему преднизолон и антигистаминные лекарственные средства, 29 июля политика отправили обратно в спецприемник. Один из врачей больницы рассказал «Интерфаксу», что у оппозиционера на момент госпитализации наблюдалась аллергическая реакция в виде крапивницы. В эпикризе, поступившем в спецприемник, было указано, что причиной недомогания был контактный дерматит, уточняло агентство.

Выбор редактора
Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

Авиакомпания S7 вернула название «Сибирь» для сбора средств на посадку деревьев

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines временно возвращает свое историческое название – «Авиакомпания «Сибирь», говорится в сообщении компании. Это поможет S7 привлечь внимание к проблеме пожаров, которые охватили Сибирь, и реализовать инициативу по восполнению лесного фонда в регионах.

С 1 августа S7 обязуется отчислять 100 руб. на посадку деревьев с каждого проданного на сайте или в мобильном приложении авиабилета на рейсы по сибирским направлениям. «Мы вернемся к бренду S7 Airlines после того, как в фонде будет достаточно средств для посадки 1 млн деревьев», – говорит председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев, чьи слова приводятся в сообщении. Также на главной странице сайта S7 появился сервис, с помощью которого клиенты компании могут поучаствовать в сборе средств. Это можно сделать, перечислив мили со своего счета S7 Priority или же оформив пожертвование в размере 100 руб. Специальный счетчик на сайте будет показывать, сколько деревьев появится в сибирских лесах благодаря инициативе.

Авиакомпания не сообщает, какую сумму и в какие сроки планирует перечислить самостоятельно и получить от клиентов для реализации своей инициативы.

Масштабные пожары охватили сибирские леса с начала июля. По данным «Авиалесохраны» на 1 августа, власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га – в труднодоступных местах и находятся под наблюдением. На ситуацию с пожарами в Сибири обратили внимание президент Владимир Путин (поручил направить силы военных на тушение пожаров) и премьер Дмитрий Медведев (поручил СКР проверить, могли ли пожары быть устроены намеренно для сокрытия незаконной заготовки древесины), а также российские и зарубежные знаменитости. На проблему пожаров в России обратили внимание знаменитости: певица Полина Гагарина, телеведущие Максим Галкин и Ирена Понарошку, комик Семен Слепаков, рэпер Баста и др. Сегодня к ним присоединился голливудский актер Леонардо Ди Каприо, который является активным защитником окружающей среды и животных.

«Думайте о пожарах, когда идете голосовать». Галкин, Ди Каприо и другие звезды о пожарах в Сибири

Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow
Бизнес
Новости

РБК узнал о 13 млрд рублей долга Антипинского НПЗ перед трейдерами

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Антипинский НПЗ под управлением Сбербанка задолжал международным и российским трейдерам 13 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на заявление о банкротстве завода (копия документа есть у РБК). В частности, предприятие имеет долг перед девятью трейдерами, в том числе перед «дочкой» французской Total – TOTSA. Помимо этого Антипинский НПЗ задолжал BB Energy, AustroFin и Petroforce. Самый большой долг, в 3 млрд руб., предприятие имеет перед Socar Trading S.A., «дочкой» азербайджанской госкомпании Socar, претендующей на покупку должника.

Как отмечает издание, большинство контрактов, по которым Антипинский НПЗ не поставил нефтепродукты трейдерам, были заключены в этом году, после того как завод перешел под управление Сбербанка. В 2018 г. предприятие заключило контракты с Transchemie и Socar Trading S.A. Источник, близкий к Socar Trading S.A., рассказал, что азербайджанский трейдер заключил с НПЗ контракт на поставку бензина на экспорт в марте 2018 г. Условия контракта выполнялись до весны 2019 г., до того момента, как «дела стали совсем плохи», пояснил он.

Антипинский НПЗ мощностью 9 млн т был достроен в сентябре 2018 г. До 13 ноября того же года им управлял Дмитрий Мазуров с партнерами, бизнесмен владел предприятием до мая 2019 г. В ноябре прошлого года Антипинский НПЗ перешел под управление Сбербанка, в мае этого года банк в счет долга получил от Мазурова акции Vikay Industrial (80% Антипинского завода). В июле банк подал два заявления в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту нанесения ущерба заводу и невозврата кредита в $100 млн. 13 июля Мазурова задержали, ему предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Суд отправил его под арест до 12 сентября. Общий долг завода перед Сбербанком оценивается в $5 млрд. Помимо этого Антипинский НПЗ должен 20 млрд руб. Промсвязьбанку, 16 млрд руб. – МКБ, 15,2 млрд руб. – VTBCapitalTrading, 8 млрд руб. – Интерпромбанку.

Выбор редактора
Политика
Новости

Предъявлено обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственный комитет России предъявил обвинение второму фигуранту дела о массовых беспорядках во время не согласованного с мэрией Москвы митинга 27 июля, сообщает РБК. Речь идет о волонтере штаба Любови Соболь Алексее Миняйло. «Миняйло вменяется ч. 2 ст. 212 УК (участие в массовых беспорядках). Завтра у него процесс об избрании меры пресечения», – уточнил адвокат волонтера Алан Гамазов. В четверг, 1 августа, в отношении Миняйло был составлен протокол о его задержании на 48 часов. По словам адвоката, волонтер непосредственно не участвовал в митинге. Он хотел присоединиться к нему, однако был задержан еще на подходе к акции протеста, пояснил Гамазов. Миняйло не было на Пушкинской площади и до Трубной он не добрался, добавил адвокат. По словам Гамазова, Миняйло является индивидуальным предпринимателем, он проживает в Москве.

Ранее Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему были задержаны пять человек – среди них Миняйло, Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. СКР сообщал, что получил доказательства причастности к массовым беспорядкам более 10 человек. Раскрывать их имена ведомство не стало, отметив лишь, что в ближайшее время планируется еще несколько задержаний причастных к беспорядкам. По информации руководителя правозащитной организации «Агора» Павла Чикова, 1 августа по делу о беспорядках обвинение было предъявлено Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее утверждал Чиков.

Акция протеста проходила 27 июля в центре Москвы. Она проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, всего в этот день было задержано 1074 митингующих, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Выбор редактора
Политика
Новости

СК возбудил уголовное дело о халатности из-за пожаров в Сибири

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело о халатности, говорится в сообщении ведомства. Его фигуранты – неназванные должностные лица регионального министерства лесного хозяйства. Это первое дело, которое оценит действия властей по решению проблемы пожаров в Сибири.

Следствие полагает, что чиновники министерства не приняли мер по ликвидации пожаров и допустили их распространение на значительные территории. Сумма ущерба от их действий устанавливается, говорится в сообщении СКР. В краевом министерстве лесного хозяйства, региональном управлении МЧС России и КГАУ «Лесопожарный центр» проводятся обыски и изымается документация, идет допрос свидетелей.

Лесные пожары в Сибири начались в начале июля, режим чрезвычайной ситуации введен в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии и одном районе Якутии. Ветер распространил дым от пожаров на территорию Хакасии, Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской, Омской и Томской областей. По данным «Greenpeace Россия», дым уже перевалил за Уральские горы и попал в Поволжье, а часть дыма добралась до берегов Аляски. В организации предупредили, что при сохранении текущих погодных условий дымовая завеса может достигнуть Москвы.

«Авиалесохрана» 1 августа в полночь по московскому времени опубликовала оперативную сводку о лесопожарной обстановке в Сибири. В ней отмечается, что сейчас власти тушат 165 пожаров на общей площади 116 089 га леса. Еще 318 лесных пожаров на почти 3 млн га – в труднодоступных местах и находятся под наблюдением.

Распространение пожаров местные власти объясняли тем, что они были наделены правом самостоятельно определять зоны контроля, где тушить пожары необязательно и экономически нецелесообразно: если нет угрозы населенным пунктам или объектам экономики, а прогнозируемые затраты на тушение превышают возможный вред.

Пожары в Сибири. Фотографии

Политика
Новости

Ответственными за задержания на митинге 33% москвичей назвали самих активистов

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

За задержания во время несанкционированной акции протеста, прошедшей в Москве 27 июля, в первую очередь ответственны сами организаторы и участники мероприятия, считают жители столицы, принявшие участие в опросе фонда «Петербургская политика». Согласно данным исследования, 20,9% респондентов назвали в большей степени виноватыми в задержаниях участников митинга, еще 12,5% опрошенных считают, что вина лежит на организаторах мероприятия.

30,4% респондентов затруднились назвать виновных в задержаниях. Почти столько же опрошенных считают виновными в задержаниях правоохранительные органы и власти города: 10,5% участников опроса назвали виновными чиновников мэрии, не согласовавших акцию протеста, 10,3% ответственность за задержания возложили на сотрудников полиции, 6,8% – на сотрудников Росгвардии, 5,8% – на правительство и мэра Москвы. 8,2% опрошенных на заданный вопрос ответили, что их «это не интересует».

Телефонный опрос проводился фондом с 29 по 31 июля. В нем принимали участие москвичи старше 18 лет. Количество опрошенных – 1200 человек.

Не согласованная с мэрией акция протеста проводилась в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По информации МВД, во время митинга были задержаны 1074 человека, проект «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. 30 июля Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках. Помимо этого также были возбуждены три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

Фальсификации, коррупция, война. Почему москвичи выходят на митинги

Выбор редактора
Политика
Новости

Ростуризм попросил увеличить срок электронных виз для иностранцев до 16 суток

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова обратилась в правительство с предложением увеличить срок пребывания иностранных туристов по электронной визе до 16 дней. Об этом сообщает «Интерфакс-туризм» со ссылкой на советника Догузовой Дмитрия Горина. По его словам, данная мера позволит увеличить турпоток в Россию на 30–40%. «Ведомости» направили запрос Догузовой о готовящейся инициативе.

В марте 2017 г. Путин подписал закон об упрощенном визовом режиме на территории свободного порта Владивосток. Электронная виза действует в течение 30 дней с момента ее оформления с разрешенным сроком пребывания в России до восьми суток, ее могут получить граждане 18 государств. Эксперимент был признан успешным. Подобную практику распространили и на Калининградскую область. С 1 июля жители 53 стран получили право оформить 8-дневную электронную визу для пребывания в регионе. А в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ об электронных визах для туристов, желающих посетить Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Срок пребывания по ним также составит восемь дней.

Также Горин отметил, что Ростуризм планирует расширить программу субсидирования туроператоров за привлечение в страну иностранных туристов. В мае правительство утвердило правила предоставления таких субсидий из федерального бюджета. Базовый размер субсидии – 1200 руб. за каждого иностранного туриста. Эти туристы должны прибыть из перечня стран, который приводится в документе. Туроператорам доплатят за туристов из Германии, Израиля, США, Франции, Италии, Великобритании, Республики Корея, Испании, Японии и Индии. Размер субсидии может быть увеличен в зависимости от продолжительности пребывания туриста и категории гостиницы, в которой он решил остановиться. Однако максимальный размер субсидии, которую может получить туроператор, не будет превышать 5 млн руб.

Бизнес
Новости

Рост продаж дорожно-строительной и спецтехники в России замедлился

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Общие продажи дорожно-строительной и спецтехники в России во II квартале выросли на 10% до 3234 шт. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) со ссылкой на данные участников рынка, занимающих 80%-ную долю на нем. Рост замедлился: в I квартале рынок увеличился на 13%. «Инвестиционная активность на рынке ниже уровня, необходимого для замены устаревшего парка техники», – комментирует председатель профильного комитета АЕБ, гендиректор Volvo CE Russia Андрей Комов.

Крупнейший на рынке сегмент гусеничных экскаваторов вырос во II квартале на 1%. Наибольший рост зафиксирован в сегменте колесных погрузчиков – на 27%, а сильнее всего упали продажи карьерных самосвалов – на 32%. «Среди основных причин такого снижения – негативная динамика мировых цен на уголь (угледобывающие предприятия являются крупнейшими потребителями этих машин)», – поясняет Комов.

Во втором полугодии 2019 г. АЕБ прогнозирует сохранение текущих трендов рынка дорожно-строительной и спецтехники.

Читать ещё
Preloader more
Фото
Хотите скрыть партнерские блоки? Оформите подписку и читайте, не отвлекаясь.
Arrow