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Украинские СМИ сообщили об отставке главы офиса Зеленского

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, передает украинский «24 канал» со ссылкой на несколько источников. Сам Богдан пока не комментирует СМИ эту информацию. Он проработал на посту главы администрации Зеленского чуть больше двух месяцев.

С начала кампании по выборам президента Украины Богдан был юридическим советником Зеленского. Зеленский победил на выборах. Уже 21 мая, после официального вступления в должность, Зеленский назначил Богдана главой администрации главы государства: она была официально переименована в офис президента Украины.

Источники «24 канала» утверждают, что Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. Ранее сам Богдан в интервью другому украинскому телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.

Богдан окончил юридический и экономический факультеты Львовского государственного университета им. Ивана Франко. Свою политическую карьеру он начал в блоке «Наша Украина – Народная самооборона» Юрия Луценко, но в 2007 г. в Верховную раду не прошел. С 2007 по 2010 г. Богдан занимал пост заместителя министра юстиции. Его также называют личным адвокатом бизнесмена Игоря Коломойского.

Президент Украины Владимир Зеленский – один из основателей студии «Квартал-95». В частности, она снимает юмористическое шоу «Вечерний квартал», которое выходит на украинском и русском языках. С 2012 г. студия сотрудничает с телеканалом «1+1», который принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому.

Зеленский – президент Украины. Фотографии инаугурации