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Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

Рейсовый автобус, следовавший из Волгограда в Ставрополь, ночью попал в аварию на территории Ставропольского края. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в Instagram. По его словам, автобус выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек. Еще 19 обратились за медицинской помощью, из них 15 госпитализированы, пять находятся в крайне тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 26 человек, в грузовике – двое.

Причиной аварии могла стать усталость 59-летнего водителя автобуса, он мог уснуть за рулем, сообщает «Интерфакс». Водитель не выжил после аварии. ТАСС со ссылкой на ГИБДД называет другую версию ДТП: по данным агентства, на встречную полосу мог выехать не автобус, а грузовик. Автоинспекторы изучают запись видеорегистратора. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.