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Русакова получила подтверждение о согласовании митинга 10 августа

Муниципальный депутат Елена Русакова, которой отказали в регистрации ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, получила от мэрии подтверждение согласования митинга 10 августа, написала она на своей странице в Facebook. По словам Русаковой, из всех заявителей ответ пришел только ей. «Необходимы содержательные ответы и на другие заявки», – напомнила она. Русакова от имени всех заявителей попросила представителей мэрии о коллективной публичной встрече, чтобы обсудить формат и площадку акции 10 августа.

Вечером 1 августа первый заместитель руководителя столичного департамента региональной безопасности Василий Олейник рассказал «Интерфаксу» о том, что власти Москвы согласовали заявку Русаковой. Речь шла о митинге на проспекте Академика Сахарова с заявленной численностью 100 000 человек. Русакова в Facebook опровергла слова Олейника и напомнила, что говорить о 10 августа «без гарантий безопасности» участникам акции 3 августа нельзя.

Заявки на проведение акции 10 августа подали сразу несколько политиков. Среди них муниципальный депутат, член «Яблока» Русакова, зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Заявку на 10 и 11 августа также подавал муниципальный депутат Денис Шендерович.

Вопрос об акции протеста 3 августа до сих пор остается открытым. Заявку на проведение митинга подавала Либертарианская партия, однако политики и мэрия не сошлись в вопросе выбора места проведения митинга. Либертарианцы настаивали на акции на Лубянке, напротив здания ФСБ, мэрия Москвы согласовала проспект Сахарова. Либертарианцы отозвали заявку. После повторной встречи с представителями городской администрации одного из лидеров партии Михаила Светова задержали. Пресненский суд Москвы арестовал его на 30 суток за повторное нарушение правил проведения митинга и участие в акции на Трубной площади 16 июля.

Ряд независимых депутатов подали заявку на проведение вдоль Бульварного кольца 3 августа серии пикетов в поддержку независимых кандидатов. Об ответе на эти заявки депутаты не сообщали. «Присутствие людей на улице 3 августа неизбежно. Просто потому, что запрет людям гулять по собственному городу невозможен. Тут надо отменять нормативные акты, если они противоречат представлениям людей о нормальной жизни. А пока – обеспечить горожанам безопасность», – прокомментировала ситуацию Русакова.