Суд продлил арест девелопера Худояна до середины октября
Тверской районный суд Москвы продлил до 14 октября арест владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, удовлетворив ходатайство следствия, передает ТАСС. Обвиняемый в мошенничестве на 2 млрд руб. Худоян не присутствовал на заседании, так как был госпитализирован в СИЗО «Бутырка» после гипертонического криза.
О задержании Худояна стало известно 14 июня, о нем сообщил его адвокат Александр Карабанов. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Суд 15 июня отправил девелопера под домашний арест, а в июле – в СИЗО. Худоян свою вину не признал и связал уголовное преследование с рейдерским захватом Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо». В ее портфеле есть также региональные проекты.
Как рассказал адвокат, дело в отношении Худояна заведено по факту похищения трех земельных участков, другие подробности дела не разглашались. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который также обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры в элитном московском ЖК Knightsbridge, писал «Коммерсантъ».