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По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали видеоблогера из штаба Гудкова

Пресненский суд Москвы по делу о массовых беспорядках арестовал студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова – видеоблогера из штаба политика Дмитрия Гудкова, пишет «Медиазона». Ранее Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму.

В свою очередь проректор ВШЭ Валерия Касамара просила суд не заключать под стражу Жукова, передает «Интерфакс». «Ручаюсь за надлежащее поведение обвиняемого, который в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора в суд, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу», – говорилось в поручительстве проректора, направленном в суд. Копию поручительства на странице в Facebook опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, защищающий интересы Жукова. Касамара сама выдвигается в Мосгордуму: она пошла на выборы самовыдвиженцем (кандидатов «Единой России» на этих выборах формально нет).

1–2 июля дома у студента был проведен обыск. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему изначально были задержаны пять человек. Позже ведомство сообщило, что получены доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. Раскрывать имена подозреваемых СКР не стал. По словам Чикова, по делу о беспорядках первому предъявили 1 августа обвинение Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил Чиков. Помимо Жукова по делу арестованы Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло. До этого под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста.

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