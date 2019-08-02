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По делу о массовых беспорядках в Москве арестовали видеоблогера из штаба Гудкова

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Пресненский суд Москвы по делу о массовых беспорядках арестовал студента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) Егора Жукова – видеоблогера из штаба политика Дмитрия Гудкова, пишет «Медиазона». Ранее Жуков пытался выдвинуться в Мосгордуму.

В свою очередь проректор ВШЭ Валерия Касамара просила суд не заключать под стражу Жукова, передает «Интерфакс». «Ручаюсь за надлежащее поведение обвиняемого, который в назначенный срок будет являться по вызовам дознавателя, следователя, прокурора в суд, а также не будет препятствовать производству по уголовному делу», – говорилось в поручительстве проректора, направленном в суд. Копию поручительства на странице в Facebook опубликовал руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, защищающий интересы Жукова. Касамара сама выдвигается в Мосгордуму: она пошла на выборы самовыдвиженцем (кандидатов «Единой России» на этих выборах формально нет).

1–2 июля дома у студента был проведен обыск. После этого его увезли на допрос в Следственный комитет.

30 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках на акции протеста 27 июля. По нему изначально были задержаны пять человек. Позже ведомство сообщило, что получены доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. Раскрывать имена подозреваемых СКР не стал. По словам Чикова, по делу о беспорядках первому предъявили 1 августа обвинение Жукову. «Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 318 УК РФ – участие в массовых беспорядках и применение насилия в отношении представителя власти», – ранее говорил Чиков. Помимо Жукова по делу арестованы Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Кирилл Жуков, Алексей Миняйло. До этого под стражу был заключен Евгений Коваленко, обвиняемый в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста.

Задержания вместо митинга. Акция у мэрии Москвы

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Определены пилотные регионы для запуска программы страхования жилья от ЧС

Ведомости
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Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступает в силу 4 августа. Программы страхования будут протестированы в 14 пилотных регионах, сообщает Всероссийский союз страховщиков (ВСС). В этот перечень вошли Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская, Тверская, Свердловская, Тюменская, Новосибирская, Белгородская и Омская области, а также Забайкальский, Пермский, Красноярский, Краснодарский и Хабаровский края.

Президент Владимир Путин подписал закон, который упорядочивает механизм оказания помощи гражданам на восстановление имущества, утраченного в результате стихий, год назад. По закону страхование жилья от ЧС будет добровольным: счет за страховку появится в платежке за жилищно-коммунальные услуги, но собственник может отказаться от покупки полиса. Закон обязывает региональные власти разработать программы организации возмещения ущерба во взаимодействии со страховыми компаниями. Застраховавшие свое жилье собственники в случае ЧС получат возмещение не только от государства, но и от страховщиков в виде нового жилья или в денежном эквиваленте. Жилье будет предоставляться страхователям в собственность. Те, кто не застраховал жилье, будут рассчитывать лишь на помощь государства.

В 2019 г. в результате недавнего наводнения в Иркутской области пострадали более 10 000 домов, напомнили в ВСС. Если бы в регионе действовала региональная программа страхования жилья, то граждане получили бы от страховых компаний от 300 000 до 500 000 руб. для возмещения ущерба.  Ущерб сверх этих сумм компенсировали бы региональные власти.  Минимальный набор рисков — страхование исключительно от ЧС обойдется примерно в 300-350 руб. в год, предполагают в ВСС. 

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Финансы
Новости

Банк «Траст» увеличил долю в ОВК до 25,52%

Ведомости
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Банк «Траст» увеличил долю в ПАО «Объединенная вагонная компания» (ОВК) с 5,7 до 25,5225%, говорится в материалах кредитной организации.

«Траст» в июле этого года стал владельцем 5,7% акций ОВК, получив их от «Открытие холдинга» в счет задолженности.

Согласно данным на сайте ОВК, до увеличения доли «Траста» 24,3% акций вагонной компании были в собственности «ФК Открытие», 16% – «Регион Траста», 15% – у бизнесмена Эмиля Пирумова через кипрскую компанию, 10,4% – у «Сафмар финансовые инвестиции», 9,3% – у «Уралвагонзавода» (входит в «Ростех»), 7,9% принадлежало «Открытие холдингу», 4,7% – прочим инвесторам, 12,4% – free float. В материалах банка не уточняется, у какой организации были куплены 19,8% акций ОВК.

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Политика
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МВД проверяло руководство ФБК в связи с подозрениями в неуплате налогов

Ведомости
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МВД проводило доследственную проверку руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в связи с подозрением в отмывании денежных средств и неуплате налогов, сообщил «Проект» со ссылкой на документы и источник, близкий к руководству силовых структур. Источник «Ведомостей», близкий к правоохранительным органам, подтвердил, что доследственная проверка проводилась. О проверке стало известно накануне очередной несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых есть и сотрудники ФБК.

По словам собеседника «Ведомостей», проверка была связана с финансированием закрытого по требованию Минюста фонда «Пятое время года». Взносы в фонд вносились в том числе с использованием биткойнов, и целью доследственной проверки было установить, не было ли при этом нарушено налоговое законодательство. Однако уголовное дело на данный момент не возбуждено. По информации «Проекта», Следственный комитет заведет дело в ближайшее время. На момент публикации заметки телефон представителя СКР не отвечал. В ФБК на запрос «Ведомостей» не ответили.

МВД проверило счета экс-главы предвыборного штаба Навального Леонида Волкова, бывшего директора ФБК Романа Рубанова и других сотрудников ФБК, пишет «Проект». В материалах проверки говорится, что через их счета только в Альфа-банке в 2017–2018 гг. прошло более 1 млрд руб. Оборот по счетам Волкова, по информации МВД, составил 540 млн руб., а по счетам Рубанова – 215 млн руб. Часть денег на них вносилась наличными через банкоматы. Счета сотрудников ФБК в других банках тоже проверялись.

Фонд «Пятое время года» финансировал кампанию Навального перед выборами президента России 2018 г. Навальный начал открывать штабы в регионах, собирать базу сторонников, но кандидатом на выборах в итоге зарегистрирован не был, так как ранее был осужден к лишению свободы (условно), а значит, его пассивное избирательное право по закону ограничено. В январе 2018 г. Мещанский суд ликвидировал фонд «Пятое время года» по требованию Минюста.

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Госканалы раскрыли свои финансовые показатели

Ведомости
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Государственные каналы раскрыли часть своих финансовых показателей по РСБУ, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Первым на это внимание обратил РБК. Два крупнейших государственных вещателя – ВГТРК и «Первый канал» – оказались самыми убыточными по основному виду деятельности. Убыток от основной деятельности у ВГТРК (в «СПАРК-Интерфаксе» нет разбивки по телеканалам, входящим в холдинг) составил почти 25 млрд руб., у «Первого канала» – чуть больше 13 млрд руб.

Убыток ТВЦ, принадлежащего правительству Москвы, превысил 5 млрд руб., телеканала НТВ (входит в «Газпром-медиа») и «Звезды» (принадлежит Минобороны) – почти 2 млрд руб. Об убытках отчитались также телеканалы «Спас» Московской патриархии, «Супер» («Газпром-медиа») и «Че» («СТС-медиа»). Остальные телеканалы по основному виду деятельности в 2018 г. были прибыльными.

Самый большой среди вещателей разрыв между расходами и доходами – у ВТГРК. При выручке 32,4 млрд руб. расходы достигают 57,2 млрд руб. Это дает 24,8 млрд руб. убытка от основной деятельности, отмечает РБК. Но за счет 27 млрд руб. «прочих доходов», в которые входят субсидии из бюджета, ВГТРК зафиксировала по итогам года 850 млн руб. чистой прибыли. «Первый канал» получил прочих доходов в размере 7,6 млрд руб., что привело к четырехкратному росту чистого убытка по сравнению с 2017 г. Чистый убыток «Первого канала» в размере 6,8 млрд руб. стал самым крупным среди российских вещателей в прошлом году.

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Мамаев и Кокорин подали на УДО

Ведомости
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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попросили об условно-досрочном освобождении, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информацию Алексеевского районного суд Белгородской области, в который поступило их ходатайство.

Кокорин и Мамаев были задержаны и арестованы в октябре 2018 г. за участие в двух драках в центре Москвы. Им предъявили обвинения в избиении водителя сотрудницы «Первого канала» Виталия Соловчука, директора департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина. Футболисты настаивали, что решились на драку после оскорблений со стороны потерпевших. Суд не нашел в действиях Мамаева и Кокорина предварительного сговора, но счел повод для драк незначительным, а поведение футболистов – заслуживающим наказания.

Пресненский суд Москвы в мае приговорил Кокорина и его брата Кирилла, участвовавшего в драке, к полутора годам колонии по делу о драках и хулиганстве. Мамаев и их друг Александр Протасовицкий получили один год и пять месяцев колонии общего режима. Затем Мосгорсуд уточнил приговор футболистам, квалифицировав их действия как хулигантство с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. ( п. «а» ч. 1 ст. 213 УК). Реальные сроки футболистов при этом изменены не были.

В начале июля их этапировали в колонию.

Кокорин и Мамаев – действующие футболисты. Мамаев является полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим «Зенита».

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Политика
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Зеленский подтвердил существование заявления об отставке руководителя его офиса

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что руководитель его офиса Андрей Богдан написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет. Оно было написано заранее и по состоянию на сегодняшний день не подписано.

По словам Зеленского, все ключевые люди, которые пришли вместе с ним, договорились с самого начала написать заявление на увольнение на случай, если «общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами». Президент Украины пообещал при необходимости показать все заявления на увольнение от членов его команды.

О том, что Богдан написал заявление на увольнение по собственному желанию, ранее сообщил украинский «24-й канал» со ссылкой на источники. По его информации, Богдан после отставки вступит в должность председателя Высшего совета правосудия. В офисе Зеленского эту информацию назвали чепухой.

Богдан возглавил офис Зеленского на следующий день после его инаугурации в мае. Ранее сам Богдан в интервью телеканалу «1+1» говорил о том, что может поменяться постами с Сергеем Шефиром, который является первым помощником Зеленского.

Политика
Новости

Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму

Ведомости
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Член партии «Яблоко» Сергей Митрохин написал на своей странице в Facebook о том, что не смог зарегистрироваться для участия в выборах в Мосгордуму, несмотря на решение Мосгоризбиркома. Заседание окружной комиссии по его вопросу было назначено на 2 августа, но члены комиссии на него не пришли, заявил политик. По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию. «Я уже ничему не удивляюсь», – прокомментировал ситуацию Митрохин.

Митрохин в числе девяти кандидатов от «Яблока» в начале июля подал документы на регистрацию его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Он избирается по 43-му округу (районы Арбат, Пресненский, Хамовники). В середине июля окружная комиссия отказала ему в регистрации: подписи, собранные кандидатом, она сочла недействительными, процент брака был выше 10%, необходимых для положительного решения о регистрации. Митрохин с этим решением не согласился и подал жалобу в Мосгоризбирком, который 30 июля эту жалобу удовлетворил.

«Перетрудились на проверке подписей. Когда надо было их забраковывать, комиссия собиралась оперативно и в полном составе. Но сейчас другой случай: надо отменить напортаченное и зарегистрировать меня как кандидата. Этого кворум не выдержал и испарился», – написал Митрохин в Facebook.

Секретарь комиссии Коробьянц рассказал «Ведомостям», что дата заседания пока не назначена, о чем и известили Митрохина. По закону на рассмотрение вопроса отводится 10 дней, напомнил он.

Технологии
Новости

ФАС допустила воздействие на операторов для отмены роуминга с Белоруссией

Ведомости
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Антимонопольные органы России и Белоруссии могут «деликатно» оказать воздействие на операторов связи для отмены роуминга между двумя странами. Об этом сообщил замруководителя ФАС Анатолий Голомолзин на совещании в Полоцке, передает ТАСС.

Должно произойти одномоментное снижение ставок во взаиморасчетах и межоператорских ставок в роуминге, что приведет к снижению тарифов в рознице, рассказал Голомолзин. Если этого не произойдет, антимонопольные службы «помогут» операторам принять соответствующие решения. Такая работа будет проведена в течение ближайшего полугода, уточнил чиновник.

Позиции России и Белоруссии по вопросу отмены роуминга сблизились, отметил замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. По его словам, сейчас необходимо найти приемлемые для всех сторон пути перехода к отмене платы за входящие звонки.

Решение об отмене роуминга между Россией и Белоруссией может быть принято до конца года, заявила в середине июля спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Однако 28 июля министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков сказал, что Россия и Белоруссия не могут договориться об условиях отмены роуминга, потому что Белоруссия не готова отменить плату за входящие для путешествующих абонентов.

Политика
Новости

Суд продлил арест девелопера Худояна до середины октября

Ведомости
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Тверской районный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 14 октября арест владельцу девелоперской компании Optima Development Альберту Худояну, который обвиняется в мошенничестве на 2 млрд руб., передает ТАСС. Худоян не присутствовал на заседании, так как был госпитализирован в СИЗО «Бутырка» после гипертонического криза.

О задержании Худояна стало известно 14 июня, о нем сообщил его адвокат Александр Карабанов. В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, составляет 10 лет лишения свободы. Суд 15 июня отправил девелопера под домашний арест, а в июле – в СИЗО. Худоян свою вину не признал и связал уголовное преследование с рейдерским захватом Optima Development, которая была основана в 2007 г. Единственный проект компании в Москве – строящийся жилой комплекс «Прайм парк» на Ленинградском проспекте около ст. м. «Динамо» – был продан А1. В ее портфеле есть также региональные проекты.

Как рассказал адвокат, дело в отношении Худояна заведено по факту похищения трех земельных участков, другие подробности дела не разглашались. По словам адвокатов, дело Худояна связано с делом его бизнес-партнера, бывшего депутата Госдумы Ильдара Самиева, который также обвиняется в мошенничестве при продаже квартиры в элитном московском ЖК Knightsbridge, писал «Коммерсантъ».

Политика
Новости

ТАСС: по делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще пять подозреваемых

Ведомости
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По делу о массовых беспорядках в Москве во время несогласованной акции протеста задержаны еще пятеро подозреваемых, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию. По его словам, в понедельник, 5 августа, им будет избрана мера пресечения.

Не согласованная со столичной мэрией акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла 27 июля. На мероприятии было задержано рекордное количество человек. По информации МВД, 1074 участника акции были доставлены в отделения полиции. Издание «ОВД-инфо» сообщало о 1373 задержанных. Через три дня после задержаний Следственный комитет (СКР) возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК).

В пятницу, 2 августа, суд арестовал до 27 сентября четырех ранее задержанных участников акции – Ивана Подкопаева, Кирилла Жукова, Самариддина Раджабова и Алексея Миняйло. Ранее также были предъявлены обвинения видеоблогеру и соратнику Дмитрия Гудкова Егору Жукову. Всего СКР планирует привлечь к ответственности по делу о беспорядках более 10 человек. Их имена ведомство не раскрывало.

Накануне Следственный комитет сообщил, что по делу о массовых беспорядках 27 июля могут быть привлечены к ответственности более 10 человек. При этом сообщалось, что пять человек уже задержаны, среди них волонтер штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, а также Кирилл Жуков и Иван Подкопаев. Имена остальных задержанных не назывались.

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Новости

Главред ТАСС переходит на работу в Российский экспортный центр

Ведомости
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Главный редактор и заместитель гендиректора информационного агентства ТАСС Максим Филимонов с 19 августа возглавит блок по внешним связям Российского экспортного центра (РЭЦ), говорится в официальном сообщении группы компаний.

Филимонов родился в 1974 г. Работал в изданиях «Время МН», «Ведомости» и «Прайм-ТАСС», с 2002 г. руководил службой на русском языке агентства Reuters, с 2007 г. был заместителем главного редактора «РИА Новости» Светланы Миронюк, с 2010 г. – первым заместителем. В 2014 г. он перешел на работу в ТАСС на должность советника гендиректора и в 2015 г. возглавил агентство. До Филимонова в ТАСС не было должности главного редактора.

Со 2 августа главным редактором ТАСС станет Михаил Петров, который прежде занимал должность заместителя главного редактора. В общей сложности он проработал в ТАСС 20 лет. Он был корреспондентом кремлевского пула, а в последние годы руководил редакцией кремлевско-правительственной информации.

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