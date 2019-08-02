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Столтенберг считает возможным новое соглашение с Россией по контролю над вооружением

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает возможным заключение нового соглашения с Россией по контролю над вооружениями после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает CNN.

По его словам, никто не может гарантировать заключение такого соглашения. «Но я уверен в том, что этого можно будет достичь опять. Отчасти потому, что это удалось во времена холодной войны, когда между США и СССР были по-настоящему плохие отношения», — сказал он в эфире телеканала. По его словам, заключение такого соглашения выгодно для всех сторон. Со временем Россия поймет, что гонка вооружений опасна, и в ее интересах участвовать в переговорах с США, Китаем и другими странами.

Ранее США заявили о выходе из ДРСМД. В ответ Москва объявила о прекращении действия договора, возложив ответственность за это на Вашингтон.