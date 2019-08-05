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Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

Гладилин заявил, что его подзащитный захотел дать показания после арестов экс-сотрудника «банковского» управления ФСБ Дмитрия Фролова и других участников банковского рынка «того периода». Адвокат пока не готов раскрыть содержание будущих показаний, чтобы не помешать следствию.

Фролов осуществлял оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова, пояснил изданию бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков. По его словам, оригинал допроса Френкеля, проведенного в марте 2007 г., у полиции изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а к делу, где потерпевшим был финансист, акционер крымского Генбанка Евгений Двоскин.

В апреле стало известно о задержании Фролова вместе с Кириллом Черкалиным – начальником отдела управления «К» ФСБ, которое занимается банками. Они стали фигурантами дела о получении взяток в особо крупных размерах. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. по обвинениям в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.