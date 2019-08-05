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Осужденный за убийство зампреда ЦБ даст показания на Магомедовых

Ведомости
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Финансист Алексей Френкель, осужденный в 2008 г. как заказчик убийства первого зампредседателя ЦБ Андрея Козлова, хочет дать показания о причастности братьев Магомедовых к заказному убийству и отмыванию денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заявление адвоката Френкеля Эдуарда Гладилина следователю МВД Николаю Будило, в производстве которого находится дело Магомедовых.

Гладилин заявил, что его подзащитный захотел дать показания после арестов экс-сотрудника «банковского» управления ФСБ Дмитрия Фролова и других участников банковского рынка «того периода». Адвокат пока не готов раскрыть содержание будущих показаний, чтобы не помешать следствию.

Фролов осуществлял оперативное сопровождение по делу об убийстве Козлова, пояснил изданию бывший замначальника отдела департамента по борьбе с организованной преступностью МВД России Дмитрий Целяков. По его словам, оригинал допроса Френкеля, проведенного в марте 2007 г., у полиции изъяли, но приобщили не к делу об убийстве Козлова, а к делу, где потерпевшим был финансист, акционер крымского Генбанка Евгений Двоскин.

В апреле стало известно о задержании Фролова вместе с Кириллом Черкалиным – начальником отдела управления «К» ФСБ, которое занимается банками. Они стали фигурантами дела о получении взяток в особо крупных размерах. Братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы в марте 2018 г. по обвинениям в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

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Число арестованных по делу о массовых беспорядках достигло девяти человек

Ведомости
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Пресненский районный суд Москвы арестовал восьмого и девятого фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве, передает ТАСС. Речь идет о студенте МГТУ им. Баумана Данииле Кононе, который был сборщиком подписей в поддержку незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова, и участнике протеста Сергее Абаничеве. Суд постановил, что обвиняемые пробудут в СИЗО до 27 сентября. Свою вину Конон и Абаничев не признали. 

По версии следствия, неустановленные лица из толпы, в которой находился Конон, наносили сотрудникам Росгвардии удары по рукам и распылили перцовый газ. В доказательство вины Конона следователи приводят видеозапись с акции протеста, результаты обысков в квартире обвиняемого, а также показания потерпевшего, сообщает ТАСС. По мнению адвоката Конона Григория Червонного, конкретных фактов противоправных действий обвиняемого следствие не представила.

Другого фигуранта дела — Абаничева обвинили в том, что он бросил бумажный стакан в сотрудника Росгвардии.  По версии следствия, вина Абаничева подтверждается результатами обыска и другими следственными действиями, передает «Медиазона». Его адвокат Светлана Сидоркина настаивали на том, что действия подзащитного не были направлены против силовика. 

Ранее 5 августа Пресненский суд отправил под арест третьего фигуранта дела о массовых беспорядках. Им стал Владистал Барабанов, который, по версии следствия, координировал действия толпы протестующих на Петровском бульваре.

Несогласованная акция протеста в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы прошла в Москве 27 июля. В ходе акции МВД задержало 1074 человека. Проект «ОВД-инфо» сообщил, что задержанных больше — 1373 человека. Следственный комитет через три дня возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Ведомство заявило, что ему удалось получить доказательства причастности к беспорядкам более 10 человек. В отношении семи фигурантов дела была избрана аналогичная мера пресечения — арест до конца сентября. 

Протесты на Бульварном кольце 3 августа. Фоторепортаж

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Новости

МЧС назвало основную причину лесных пожаров в Сибири

Ведомости
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Большинство очагов возникновения пожаров в Сибири находится вдоль дорог, что свидетельствует о неосторожном обращении с огнем, заявил замруководителя МЧС России Игорь Кобзев, передает «РИА Новости». По словам Кобзева, это и есть основная причина возгораний.

Кобзев на рабочем совещании в Госдуме рассказал, что специалисты МЧС пришли к такому выводу после того, как проанализировали места, где были зафиксированы сухие грозы. Однако исполняющий обязанности руководителя Рослесхоза Михаил Климов считает, что главной причиной лесных пожаров в контролируемых зонах (территории, на которых тушение пожаров необязательно и проводится по согласованию с местными органами власти) являются сухие грозы.

По данным ФБУ «Авиалесоохрана», в России на сегодняшний день площадь лесных пожаров в труднодоступных районах, а также на территориях, где тушение было прекращено, составляет около 2,3 млн га.

Пожары в Сибири. Фотографии

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Роскомнадзор потребовал от «Открытия» разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов

Ведомости
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Роскомнадзор направил банку «Открытие» письмо с требованием разъяснить ситуацию с утечкой данных клиентов Бинбанка, который в начале года был присоединен к «Открытию», сообщили «РИА Новости» в пресс-службе ведомства. Банк должен предоставить информацию о причинах утечки, допустивших ее лицах и принятых мерах по устранению последствий.

Об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка ранее сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на разработчика DeviceLock. Компания сообщала об уязвимости еще в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

С начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, при этом от клиентов других банков поступало гораздо меньше заявлений, рассказал источник газеты, близкий к правоохранительным органам. В «Открытии» заявили, что все проблемы с базой решены, а количество атак на клиентов ниже среднерыночных показателей.

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Политика
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Суд арестовал седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении седьмого фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Суд отправил под арест до 27 сентября Владислава Барабанова, сообщает ТАСС. Барабанов свою вину не признал и отказался отвечать на вопросы судьи, сославшись на 51-ю статью Конституции России. Свое преследование он назвал политически мотивированным.

По версии СК, Барабанов координировал действия толпы на Петровском бульваре, говорится в материалах дела, которые зачитала судья Екатерина Кириченко в ходе заседания. Следствие приложило к материалам видеозаписи и справку Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Нижегородской области, где зарегистрирован обвиняемый, сообщает ТАСС. Барабанов является участником антифашистского движения, рассказали агентству родственники обвиняемого.

Барабанов – один из трех новых фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве. СК предъявил ему, а также Сергею Абаничеву и Даниилу Конону (был сборщиком подписей в поддержку выдвижения Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму) обвинение 4 августа и направил в суд ходатайство об их аресте.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября, в единый день голосования. МВД сообщило о задержании 1074 человек, проект «ОВД-инфо» – о 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. В отношении шести фигурантов мера пресечения в виде ареста была избрана на прошлой неделе, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

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Финансы
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WSJ узнала о масштабных сокращениях в HSBC

Ведомости
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HSBC планирует масштабное сокращение персонала, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник в топ-менеджменте кредитной организации. По словам источника издания, может быть уволено около 5000 человек, что позволит британскому банку сэкономить $650–700 млн. Такое решение HSBC принял из-за ухудшения перспектив мировой экономики, отмечает источник издания.

HSBC Holdings plc, образованный в 1990 г., является одним из крупных банковских конгломератов. Выручка HSBC за январь – июнь 2019 г., составила $29,4 млрд (к аналогичному периоду рост – около 8%), чистая прибыль – $9,9 млрд (рост – 18%), говорится в материалах HSBC.

Британский банк в понедельник объявил, что генеральный директор Джон Флинт ушел в отставку «по взаимной договоренности с правлением». Временным исполняющим его обязанности назначен Ноэль Куинн.

HSBC – не первая кредитная организация, которая задумалась о масштабных сокращениях персонала. В июле Deutsche Bank объявил о масштабной реструктуризации, которая продлится до 2022 г. и предусматривает сокращение 18 000 сотрудников. Это решение может быть связано с попыткой Deutsche Bank снизить ожидаемые потери от санкций США, писала WSJ со ссылкой на источник издания, близкий к банку.

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Политика
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СКР попросил об аресте трех новых фигурантов дела о массовых беспорядках

Ведомости
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Пресненский суд пообещал в ближайшее время рассмотреть ходатайство следствия об аресте трех россиян, обвиняемых в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокаю. По ее словам, речь идет о Сергее Абаничеве, Данииле Кононе (был сборщиком подписей в поддержку выдвижения Ивана Жданова, которому отказали в регистрации кандидатом на выборах в Мосгордуму) и Владиславе Барабанове.

Следователи полагают, что Абаничев бросил банку в сотрудника полиции, сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Суть претензий к остальным обвиняемым не называлась. Все трое, по данным «Интерфакс», свою вину не признают.

Следственный комитет 4 августа предъявил им обвинение по делу о массовых беспорядках в Москве, передавал «ОВД-инфо». Таким образом, общее число обвиняемых по делу выросло до девяти. В отношении шести фигурантов мера пресечения в виде ареста была избрана на прошлой неделе, они останутся в СИЗО как минимум до конца сентября.

В центре Москвы 27 июля прошла несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, выборы в которую пройдут 8 сентября, в единый день голосования. МВД отчиталось о 1074 задержанных по итогам акции. «ОВД-инфо» насчитал 1373 задержанных. Через три дня Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, по которому к ответственности могут быть привлечены более 10 человек. По версии следствия, «группа лиц накануне проведения несанкционированной акции неоднократно размещала в сети интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

Финансы
Новости

Сбербанк запустил сервис оплаты товаров по QR-коду

Ведомости
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Сбербанк с 5 августа начинает масштабирование на все регионы сервиса оплаты покупок по QR-коду вместо карты, сообщили в пресс-службе банка. С 1 июля сервис был доступен только в Краснодарском крае, а до конца лета должен заработать по всей стране.

Для оплаты покупки клиент Сбербанка должен отсканировать размещенный на кассе QR-код через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн». Кассиры будут видеть информацию о покупке в приложении для юрлиц. Позже доступ к сервису могут получить и клиенты других банков, отмечает РБК.

Сбербанк ожидает, что этот сервис будет особенно востребован у малого и микробизнеса. Тарифы для продавцов составят от 0,6 до 1,5% от суммы платежа. За прием карт, по данным ЦБ, магазины одежды и техники платят 1–2,5%, супермаркеты – 0,5–1,5%.

Аналогичный сервис оплаты покупок по QR-коду в сентябре должен запустить ЦБ. Тариф для продавцов составит 0,4% от суммы операции. Модель оплаты по QR-коду в магазинах также разрабатывает Visa.

Экономика
Новости

Эксперты предупредили о возможной рецессии в 2019 году

Ведомости
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Техническая рецессия в российской экономике может произойти уже в этом году, считают эксперты Института экономики роста им. Столыпина. С аналитической запиской института ознакомился РБК.

Росстат по итогам I квартала 2019 г. оценил рост экономики в 0,5% в годовом выражении, напоминают эксперты. По их мнению, он был обусловлен исключительно успехами крупных предприятий и госсектора, а в сфере малого и среднего бизнеса произошло снижение экономической активности: количество предприятий сократилось на 7–8%, количество работников – на 1,6%. При этом число сотрудников на микропредприятиях выросло на 6,7%. Авторы считают, что это связано с переходом части малых предприятий в разряд микропредприятий.

В июне министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что не ждет рецессии в российской экономике в ближайшей перспективе, несмотря на снижение роста ВВП в мае до 0,2% в годовом выражении. Однако он предполагал, что Россия может столкнуться с рецессией в экономике в 2021 г. из-за неконтролируемого роста потребкредитования. В ЦБ считают, что на сегодняшний день потребкредитование в существенной степени способствует росту потребления и экономики. По оценкам регулятора, рост ВВП в I квартале мог бы быть нулевым при отсутствии такой поддержки.

Финансы
Новости

«Коммерсантъ» сообщил об утечке данных 70 000 клиентов Бинбанка

Ведомости
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В интернете продается база данных 70 000 клиентов Бинбанка стоимостью порядка 5 руб. за строку, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию DeviceLock, которая занимается разработкой программ для защиты от утечек данных. По ее информации, база недавно была продана «эксклюзивно в одни руки» и сейчас ее предлагают еще несколько продавцов данных.

Эта база была собрана благодаря уязвимости, о которой DeviceLock сообщала в апреле: методом подбора можно было получить доступ к паспортным данным и телефонам клиентов, подававших заявки на получение кредитной карты Эlixir. Бинбанк тогда закрыл уязвимость, но данные уже утекли.

Неизвестно, как повлияла утечка данных на результативность атак на клиентов банка, отмечает «Коммерсантъ». Собеседник газеты, близкий к правоохранительным органам, рассказал, что с начала года только в Москве было выявлено около сотни пострадавших клиентов Бинбанка, у которых похитили от 3000 до 100 000 руб. По его словам, от клиентов других крупных банков поступает гораздо меньше заявлений в полицию.

В банке «Открытие», который в начале года объединили с Бинбанком, заявили, что все проблемы с базой решены. Количество атак на клиентов «Открытия» ниже среднерыночных показателей, а в сравнении с крупнейшими игроками существенно ниже, утверждают в банке.

Технологии
Новости

VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску мониторинга усталости водителей

Ведомости
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Компания VisionLabs стала партнером «Яндекс.Такси» по запуску системы мониторинга усталости и внимания водителей, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компаний. Тестирование будет проводиться на нескольких тысячах автомобилей «Яндекс.Такси» и Uber Russia.

«Яндекс.Такси» представило систему мониторинга усталости водителей в апреле. Инфракрасная камера устанавливается в салон автомобиля и анализирует уровень внимания человека за рулем при помощи технологий компьютерного зрения и алгоритмов. Компания планирует ограничивать доступ к заказам водителям, которые невнимательны или настолько устали, что не могут быть сконцентрированы на дороге.

VisionLabs создает программное обеспечение и облачные сервисы для распознавания и анализа лиц. Сбербанку и венчурному фонду Sistema_VC АФК «Система» принадлежит по 25% компании. Основным продуктом VisionLabs является платформа, позволяющая в режиме реального времени анализировать большие объемы фото- и видеоданных и находить в них конкретных людей. Компания участвовала в тестовом внедрении систем распознавания лиц в московском метро.

Политика
Новости

Власти Египта уточнили число жертв взрыва в центре Каира

Ведомости
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В результате взрыва в центре Каира погибли 17 человек и не менее 32 получили ранения, передает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Египта Халю Зейд. Ранее египетские СМИ сообщали о 16 погибших и 21 раненом.

Как отмечается в распространенном МВД Египта заявлении, один из водителей выехал на встречную полосу, столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате ДТП взорвался кислородный баллон. Инцидент произошел на шоссе возле набережной в районе Маньял. От взрыва пострадал фасад здания Института рака, начался пожар, взрывной волной были выбиты стекла и повреждена стена здания. Пациентов лечебного учреждения и медперсонал эвакуировали. На место прибыли экстренные службы египетской столицы.

Генеральный прокурор Египта поручил начать расследование причин взрыва, на место направлены следователи. Пока не поступало информации, было ли ДТП умышленным и может ли рассматриваться как теракт. Пожар ликвидирован, движение транспорта по шоссе восстановлено.

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