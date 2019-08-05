Зеленский сменил командующего Объединенных сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сменил командующего Объединенными силами в Донбассе, передает УНИАН. Занимавший эту должность Александр Сирской уволен, на его место назначен Владимир Кравченко.
Кравченко с 2017 г. занимал должность замначальника штаба оперативного командования «Север» Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, Сырский возглавил Объединенные силы 6 мая этого года. Указ о его назначении подписал занимавший на тот момент пост президента Украины Петр Порошенко. Ранее Сырский возглавлял штаб антитеррористической операции, которую власти Украины проводили на юго-востоке страны с 2014 г.
В апреле президент России Владимир Путин подписал указ о выдаче в упрощенном порядке российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса, в частности самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). В июне российский лидер распространил это право на всех жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня.