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«Интерфакс»: Минобороны планировало закрыть горящий под Ачинском арсенал

Склад в Ачинском районе Красноярского края, на котором ранее сегодня начался пожар, планировали закрыть до 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны. Собеседник агентства уточнил, что этот склад является одним из старейших в системе вооруженных сил.

Пожар на красноярском военном складе с боеприпасами начался примерно в 13.00 мск после серии взрывов. На месте ЧП возник пожар. Территория воинской части была оцеплена. Глава региона Александр Усс сообщил, что в результате инцидента пострадали «не более восьми человек», их жизни ничто не угрожает. В то же время он не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

Власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) призвали жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве. В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места инцидента. РЖД ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Согласно открытым данным, арсенал под Ачинском обслуживают подразделения Ракетных войск и артиллерии.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии