Политика

Новости

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов на военном складе в селе Каменка, передает «Интерфакс». «Ведется эвакуация населения Каменки и близлежащих деревень. Для помощи населению мобилизован весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и служба скорой помощи», – рассказали в пресс-службе администрации.

Как уточнили в пресс-службе, также эвакуируют жителей домов на 50 улицах города Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад).

Взрывы на складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части сейчас оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Ранее власти Ачинска попросили жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, ранее утверждали в ведомстве. По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, сейчас их жизни ничего не угрожает. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил ранее о четырех без вести пропавших военнослужащих.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии