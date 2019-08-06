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Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

Ведомости
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Северная Корея провела запуск нескольких ракет, сообщает агентство «Ренхап» со ссылкой на объединенный комитет начальников штабов Республики Корея. Отмечается, что пуски были проведены с восточного побережья Японского моря. Точное число ракет и их характеристики пока не указываются.

Это четвертая серия ракетных испытаний в КНДР менее чем на две недели. В предыдущих случаях речь шла о баллистических ракетах малой дальности.

Как отмечает ТАСС, в администрации США следят за ситуацией с запуском КНДР снарядов в сторону Японского моря и проводят консультации на эту тему с Японией и Южной Кореей. В свою очередь «Интерфакс» со ссылкой на данные метеорологов отмечает, что проведенный пуск ракеты в КНДР не повлиял на радиационный фон в Приморском крае.

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Политика
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Замминистра обороны прибыл к месту пожара на военном складе под Ачинском

Ведомости
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Заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков с группой специалистов штаба материально-технического обеспечения прибыл к месту пожара на складе пороховых зарядов в Ачинском районе Красноярского края, передает «Интерфакс». Отмечается, что под его руководством оперативная группа проводит оценку обстановки. Булгаков был направлен на место происшествия по решению министра обороны Сергея Шойгу.

Как отмечает ТАСС, для размещения эвакуированных жителей организовано 38 пунктов временного размещения. По данным регионального управления МЧС, эвакуация людей продолжается. В свою очередь руководитель ГУ МВД Красноярского края Александр Речицкий сообщил журналистам, что вопросы охраны общественного порядка в Ачинске решены, власти делают все необходимое, чтобы при эвакуации населения соблюдался порядок.

В Ачинском районе расположена воинская часть, склад с ракетами и артиллерийскими боеприпасами. Взрывы на нем начались приблизительно в 13.00 мск 5 августа и закончились только на следующий день около 4.00 мск. Из-за взрывов также начался пожар. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, была объявлена эвакуация 16 500 человек. По данным мэрии Ачинска на утро 6 августа, эвакуировано не менее 4 000 жителей города. Часть жителей эвакуировали поездами в Красноярск и на автобусах развозили по пунктам временного размещения. По состоянию на утро 6 августа, в результате инцидента пострадали 12 человек, в том числе четверо военных. На территории Ачинского района введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

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Новости

Трамп подписал указ о блокировке собственности Венесуэлы в юрисдикции США

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности Венесуэлы в юрисдикции США, следует из сообщения пресс-службы Белого Дома. В соответствии с указом, под блокировку активов попадают Центробанк Венесуэлы и нефтяная компания PDVSA. Документ вступил в силу с 5 августа.

«Я пришел к выводу, что необходимо заблокировать собственность правительства Венесуэлы в свете продолжающейся узурпации власти нелегитимным режимом Николаса Мадуро», — говорится в письме Трампа, направленном руководству Конгресса США.

В январе состоялась инаугурация Мадуро на второй президентский срок, после чего в Венесуэле начались протесты. Председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным главой государства, пообещав провести свободные выборы. США, Канада, Великобритания, Франция и Германия, а также большинство стран Латинской Америки поддержали Гуайдо. Россия, Китай и Турция поддерживают Мадуро как законного президента Венесуэлы.

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На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы

Ведомости
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Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска. Ранее местные власти заявляли, что заняться тушением пожара будет можно только после прекращения взрывов. При этом администрация Ачинска ввела временный запрет въезда в город со стороны улицы Толстого из-за сохраняющейся угрозы населению.

В центральной районной больнице Ачинска в свою очередь сообщили, что число пострадавших от взрывов выросло до 12 человек, из них четверо — военные.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Днем эвакуировали жителей из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и из детского лагеря «Сокол». Всего была запланирована эвакуация 16 500 человек. Часть жителей отправили в Красноярск поездами и на автобусах развозили по пунктам временного размещения.

На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском

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Политика
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США признали Китай валютным манипулятором

Ведомости
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Министерство финансов США признало Китай страной, манипулирующей валютой, Вашингтон будет работать с Международным валютным фондом (МВФ) для устранения «несправедливого преимущества», сообщается на сайте ведомства.

Президент США Дональд Трамп ранее написал в Twitter, что ослабление курса юаня почти до исторического минимума является «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением. Минфин ссылается на закон 1988 г., в котором не прописаны строгие критерии, позволяющих определить, что та или иная страна является валютным манипулятором. 

Пара доллар – юань 5 августа превысила психологическую отметку в 7 юаней/$ впервые с 2008 г. Это произошло после того, как Трамп неожиданно объявил о планах ввести 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. Ранее Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

В прошлом китайские власти не позволяли курсу преодолеть психологическую отметку в 7 юаней/$, чтобы не спровоцировать отток капитала. Кроме того, Трамп неоднократно обвинял руководство КНР в ослаблении юаня с целью помочь китайским экспортерам. Американский лидер заявлял, что дальнейшее снижение курса может осложнить торговые переговоры между странами.

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Финансы
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Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Ведомости
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Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. «Ведомости» не располагают комментарием бизнесмена по данному вопросу.

Согласно версии испанского прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор считает, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», которой руководил Хавьер Перес-Долсет, указывает агентство.

Как считает прокурор, Фридман осуществлял действия, которые завершились экономической блокадой компании. По его данным, это было сделано, чтобы приобрести компанию по цене ниже рыночной. Поэтому прокурор обвиняет его в «нелегальном поглощении предприятий». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 г. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечает агентство.

При этом Фридман в 2017 г. направил в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако в полицейском отчете «ставится под сомнение» версия, что Фридман не имел отношения к решениям относительно Zed Worldwide. Такой вывод сделан на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.

Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. В 2013 г. в Нидерландах была зарегистрирована компания ZED+ (c участием Zed Worldwide и российской Temafon (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента). Однако уже через два года Перес-Долсет заявил, что российские партнеры добиваются банкротства компании, чтобы добиться ее продажи за бесценок.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.

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Стиль жизни
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Композитор Сергей Березин умер в возрасте 81 года

Ведомости
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Композитор Сергей Березин, автор песен «Снег кружится» и «На дальней станции сойду», умер в возрасте 81 года, сообщила в Instagram поэтесса Лариса Рубальская. Она назвала его замечательным человеком и талантливым композитором.

Березин родился 31 октября 1937 г. Советский и российский композитор, певец, с 1988 г. – заслуженный артист РСФСР, с 2001 г. – народный артист РФ, художественный руководитель и основатель вокально-инструментального ансамбля «Пламя». Березин является автором песен «Снег кружится», «На дальней станции сойду», «Идет солдат по городу». Композитор написал несколько десятков песен на стихи Рубальской.

Его композиции исполняли Анне Вески, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский, Ольга Зарубина, Александр Серов и другие артисты.

Певица Ольга Зарубина заявила «РИА Новости», что каждая композиция Березина заслуживает особого внимания. По ее мнению, созданные им мелодии будут помнить многие поколения. Соболезнования родным и близким композитора в Twitter выразил министр культуры Владимир Мединский.

Технологии
Новости

«Яндекс» инвестировал в образовательный стартап MEL Science

Ведомости
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«Яндекс» и венчурный фонд АФК «Система» Sistema VC инвестировали в образовательную платформу с российскими корнями MEL Science, сообщает vc.ru со ссылкой на представителя инвесторов, участвовавших в раунде. Стартап профинансировали также фонд TMT Investments, который стал лид-инвестором, Digital Horizon и Phystech Ventures.

Сумма инвестиций составила $6 млн. TMT Investments и Digital Horizon вложили по $2 млн, остальные участники раунда не стали раскрывать размер финансирования. Оценку MEL Science по итогам раунда стороны также не называют. Эти средства пойдут на внедрение продуктов MEL Science в школьные образовательные программы, сообщил Inc.Russia представитель компании.

«Яндекс» объяснил изданию участие в сделке возможной интеграцией стартапа с сервисом «Яндекс.Учебник», который помогает школьникам учить русский язык и математику. Руководитель пресс-службы «Яндекса» Илья Грабовский назвал инвестицию логичным шагом в сторону развития продуктов компании для образовательных учреждений. «Мы видим возможную синергию MEL Science и «Яндекс.Учебника», – отметил он.

MEL Science, запущенный в 2015 г., помогает изучать химию с помощью практических опытов и технологий виртуальной реальности. Офисы компании находятся в Лондоне и Санкт-Петербурге. Главный ее продукт – MEL Chemistry – подписка на наборы для химических опытов. В России она стоит 1890 руб. в месяц. VR-уроки MEL Chemistry – часть научно-исследовательского проекта Технологического института Нью-Джерси, отмечает Inc.Russia. Цель проекта в том, чтобы оценить эффективность обучения в VR-среде в системе школьного образования.

Политика
Новости

Число пострадавших от взрывов под Ачинском увеличилось до девяти

Ведомости
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Число пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов в Красноярском крае возросло до девяти, сообщает ТАСС со ссылкой на данные горячей линии Ачинской центральной районной больницы. «Состояние средней тяжести, получил травму от взрывной волны. Мужчина-пожарный», – рассказал сотрудник больницы. Среди пострадавших четверо военных.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Территория воинской части оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Днем эвакуировали 4600 человек из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и из детского лагеря «Сокол». Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах, запланирована эвакуация 16 500 человек. Ранее сообщалось о необходимости эвакуировать 11 000 жителей. На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС, подготовлены три пункта временного размещения жителей.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил о возможности увеличения зоны поражения от взрывов. По его словам, врачи Красноярска мобилизованы для помощи пострадавшим при взрывах. Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места происшествия. РЖД из-за взрывов ограничила движение поездов в Красноярском крае. Ачинский глиноземный комбинат «Русала» принял решение о полной остановке работ и эвакуации. Ачинский нефтеперерабатывающий завод «Роснефти» работает в штатном режиме.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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Бизнес
Новости

Цена нефти Brent упала ниже $60 за баррель впервые с июня

Ведомости
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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,3% до $59,85 за баррель, свидетельствуют данные биржи. В последний раз нефть этого сорта стоила дешевле в $60 за баррель 18 июня.

Партнер Again Capital LLC Джон Килдафф в разговоре с Bloomberg связал снижение цен на нефть с торговой войной США и Китая. «Нефть принимает удар с эскалацией торговой войны и падением курса юаня», – добавил он.

Ранее Трамп объявил, что США введут осенью 10%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $300 млрд. До этого Белый дом уже ввел 25%-ные пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $250 млрд. Таким образом, теперь он может обложить пошлинами практически все поставки из Китая.

5 августа Народный банк Китая установил обменный курс на уровне 6,9225 юаня за доллар, курс юаня упал до минимального за десятилетие уровня. Трамп обвинил Китай в «валютной манипуляции» и назвал действия китайского руководства серьезным нарушением. При этом китайский регулятор утверждал, что не использует обменный курс для победы в торговых спорах.

Политика
Новости

В Ачинском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов

Ведомости
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На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС из-за взрывов боеприпасов на военном складе в селе Каменка, передает «Интерфакс». «Ведется эвакуация населения Каменки и близлежащих деревень. Для помощи населению мобилизован весь автотранспорт администрации Ачинского района. На месте происшествия работают спасатели, пожарные и служба скорой помощи», – рассказали в пресс-службе администрации.

Как уточнили в пресс-службе, также эвакуируют жителей домов на 50 улицах города Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад).

Взрывы на складе с боеприпасами начались приблизительно в 13.00 мск. В результате взрывов на месте ЧП возник пожар. Территория воинской части сейчас оцеплена, дорога, ведущая к ней, перекрыта. Ранее власти Ачинска попросили жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, ранее утверждали в ведомстве. По данным властей, в результате ЧП пострадали восемь человек, сейчас их жизни ничего не угрожает. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил ранее о четырех без вести пропавших военнослужащих.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

Выбор редактора
Политика
Новости

«Интерфакс»: Минобороны планировало закрыть горящий под Ачинском арсенал

Ведомости
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Склад в Ачинском районе Красноярского края, на котором ранее сегодня начался пожар, планировали закрыть до 2022 г., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Минобороны. Собеседник агентства уточнил, что этот склад является одним из старейших в системе вооруженных сил.

Пожар на красноярском военном складе с боеприпасами начался примерно в 13.00 мск после серии взрывов. На месте ЧП возник пожар. Территория воинской части была оцеплена. Глава региона Александр Усс сообщил, что в результате инцидента пострадали «не более восьми человек», их жизни ничто не угрожает. В то же время он не исключил, что возможно разрастание пожара на военном складе.

Власти Ачинска (город расположен в 11 км от села Каменка, где находится склад) призвали жителей города подготовиться к эвакуации. Всего, по данным МЧС, будет эвакуировано 11 000 человек. На данный момент завершена эвакуация 3000 человек, уточнили в ведомстве. В свою очередь Росавиация закрыла воздушное пространство в радиусе 30 км от места инцидента. РЖД ограничила движение поездов в Красноярском крае.

Согласно открытым данным, арсенал под Ачинском обслуживают подразделения Ракетных войск и артиллерии.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском. Фотографии

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