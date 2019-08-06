Южная Корея заявила о четвертом за две недели запуске ракет из КНДР

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Испанская прокуратура вызвала Фридмана в суд по делу Zed WorldWide

Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда направил запрос о вызове миллиардера Михаила Фридмана в качестве подозреваемого в Центральный следственный суд №6 для дачи показаний, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ. «Ведомости» не располагают комментарием бизнесмена по данному вопросу.

Согласно версии испанского прокурора, миллиардер воспользовался ситуацией в компании Zed, оказавшейся на грани банкротства, а также оказывал влияние на ее финансовое состояние через третьих лиц. Прокурор считает, что Фридман «контролировал события, которые вместе с действиями других людей, в отношении которых ведется расследование, привели к неплатежеспособности Zed WordWide», которой руководил Хавьер Перес-Долсет, указывает агентство.

Как считает прокурор, Фридман осуществлял действия, которые завершились экономической блокадой компании. По его данным, это было сделано, чтобы приобрести компанию по цене ниже рыночной. Поэтому прокурор обвиняет его в «нелегальном поглощении предприятий». Испанский прокурор утверждает, что Фридман имел «привилегированное положение в любых решениях» группы Zed, когда превратился в одного из главных кредиторов компании в 2013 г. Амстердамский торговый банк (Amsterdam Trade Bank, зарегистрированный в Нидерландах, которым владеет Альфа-банк) выделял деньги компании, отмечает агентство.

При этом Фридман в 2017 г. направил в испанскую прокуратуру по борьбе с коррупцией заявление, в котором опроверг любую связь с «предпринимательскими решениями, которые могли привести к неплатежеспособности Zed Worldwide». Однако в полицейском отчете «ставится под сомнение» версия, что Фридман не имел отношения к решениям относительно Zed Worldwide. Такой вывод сделан на основании «детального анализа функционирования компаний», а также сообщений в WhatsApp и электронной почте лиц, проходящих по делу.

Группа Zed, основанная в 1996 г. семьей Перес-Долсет, стала одним из мировых лидеров в области развлекательных мобильных и компьютерных технологий, ей удалось выйти на рынки 70 стран. В 2013 г. в Нидерландах была зарегистрирована компания ZED+ (c участием Zed Worldwide и российской Temafon (основной партнер «Вымпелкома» в области мобильного контента). Однако уже через два года Перес-Долсет заявил, что российские партнеры добиваются банкротства компании, чтобы добиться ее продажи за бесценок.

Фридман занимает седьмое место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes, его состояние оценивается в $15 млрд.