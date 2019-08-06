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На складе боеприпасов под Ачинском прекратились взрывы

Взрывы на складе боеприпасов в Красноярском крае прекратились, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города Ачинска. Ранее местные власти заявляли, что заняться тушением пожара будет можно только после прекращения взрывов. При этом администрация Ачинска ввела временный запрет въезда в город со стороны улицы Толстого из-за сохраняющейся угрозы населению.

В центральной районной больнице Ачинска в свою очередь сообщили, что число пострадавших от взрывов выросло до 12 человек, из них четверо — военные.

Взрывы на военном складе с боеприпасами в селе Каменка начались приблизительно в 13.00 мск. В результате на месте происшествия начался пожар. Днем эвакуировали жителей из населенных пунктов Каменка, Заворка, Малый Улуй, Ключи, Сосновый бор и из детского лагеря «Сокол». Всего была запланирована эвакуация 16 500 человек. Часть жителей отправили в Красноярск поездами и на автобусах развозили по пунктам временного размещения.

На территории Ачинского района Красноярского края введен режим ЧС.

Пожар на складе с боеприпасами под Ачинском