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Цирк Запашных оценил убыток от слов Доренко в 18 млн рублей

Большой Московский цирк на проспекте Вернадского оценил ущерб от высказываний в прямом эфире бывшего главного редактора радиостанции Сергея Доренко в 17,9 млн руб., передает RNS со ссылкой на представляющего интересы цирка адвоката Михаила Кузнецова. Согласно материалам картотеки судебных дел, иск о защите деловой репутации к радиостанции «Говорит Москва» был подан еще 8 апреля. Ответчиками по иску указаны сам Доренко и ООО «РУ ФМ» (учредитель радиостанции «Говорит Москва». – «Ведомости»).

В I квартале 2019 г. снижение доходов цирка от продажи билетов в сравнении с аналогичным периодом 2018 г. составило 17,9 млн руб., а снижение продаж билетов – 5,5%, уточнил Кузнецов. Соответствующие материалы были направлены в Арбитражный суд Москвы, добавил он, отметив, что этот убыток руководство цирка связывает именно с высказываниями Доренко.

18 декабря Доренко в эфире программы «Подъем» назвал дрессировщика и гендиректора цирка Эдгарда Запашного «звереубийцей». По словам Кузнецова, ущерб возник из-за того, что после высказывания Доренко зрители начали массово возвращать билеты. «Уже в январе стали поступать в цирк требования граждан, которые ранее купили билеты, причем закупали билеты они пачками – на 30, 20, 15 человек», – сказал адвокат. При возврате билета посетитель указывает причину сдачи. В большинстве случаев причиной назывались высказывания Доренко от 18 декабря в эфире радиостанции, уточнил Кузнецов. «Во всех заявлениях ссылка в той или иной редакции идет на это», – пояснил он. По его словам, суду представлены 90 отказов от билетов на общую сумму около 200 000 руб. На данный момент цирк требует взыскать с радиостанции 10 млн руб., к Доренко ранее были выдвинуты требования на 3 млн руб., напомнил адвокат.

Поясняя, почему цирк не потребовал возмещения всего ущерба, Кузнецов сказал, что речь идет о соразмерности, т. е. «наказание должно учитывать обстоятельства, возраст, причины и т. д.». «Мы считаем, что это уважительно к нам и достаточно соразмерно для «РУ ФМ», – заявил адвокат.

Доренко погиб 9 мая этого года из-за разрыва аорты. Журналист основал радиостанцию «Говорит Москва» в 2014 г., переформатировав станцию Ru.fm. Это одна из немногих разговорных радиостанций, сохранивших вещание в России.